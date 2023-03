Réforme des retraites : "Nous avons amélioré le texte" affirme le sénateur de Haute-Loire Laurent Duplomb

La réforme des retraites a été adoptée par le Sénat dans la nuit de samedi 11 mars à dimanche 12 mars. Un vote loin d'être majoritaire ( 201 voix pour, 115 contre et 29 abstentio ns).

Un vote qui a été forcé puisque l'exécutif a déclenché l'article 44.3 . Autrement dit, le Sénat s'est prononcé par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi. Laurent Duplomb est sénateur Les Républicains en Haute-Loire, il a voté pour.

• Est-ce-que vous étiez pour ce passage en force ?

"J'ai voté pour la réforme parce que je pense qu'elle est d'abord d'intérêt général pour le pays. Après, la façon dont le gouvernement a pris les choses en main, c'est de sa propre responsabilité. Mais il faut regarder le nombre d'amendements que le groupe socialiste avait déposé. C'est faire de l'obstruction pour qu'on ne puisse pas étudier la totalité des articles et surtout ne pas aller au bout du texte. C'était peut être moins chaotique qu'à l'Assemblée nationale, mais l'objectif était le même.

Quand vous avez 750 amendements de suppression d'articles qui sont en fait des amendements totalement identiques les uns avec les autres. Est ce que l'on peut parler véritablement de débat ?"

• Est ce que vous avez le sentiment d'avoir amélioré la réforme des retraites ?

"À la création du système, vous aviez six cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous avons 1,7 cotisant pour un retraité. À un moment donné, il faut avoir une forme de rééquilibrage. Nous avons amélioré le texte sur trois grands principes. Le premier concerne les mères de famille. Une surcote de 5 % sera attribuée pour toutes celles qui cotiseront entre 63 et 64 ans, ce qui leur permettra d'avoir une revalorisation de leur retraite. Nous avons aussi majoré la pension de dix ans de 10 % par enfant, ouverte aux avocats et aux professions libérales.

Concernant les seniors, nous avons créé le cdi en fin de carrière, c'est à dire au dessus de 60 ans. La possibilité d'exonérer de cotisations familiales les entreprises qui embaucheront des salariés de plus de 60 ans.

Et puis la troisième catégorie, c'est que nous voulons lutter aussi contre les fraudes avec des données biométriques pour bien vérifier l'existence de la personne. Parce que malheureusement, nous constatons aujourd'hui qu'il y a des personnes qui perçoivent des retraites alors qu'elles sont décédées. "

• On vous a coupé l'électricité à votre insu il y a quelques jours. Est-ce que vous craignez le durcissement des manifestations ?

"Je n'ai pas peur du tout. Je ne suis pas du tout intimidé. Ce que je trouve complètement désolant, c'est d'usurper l'identité de quelqu'un pour mettre fin et résilier son contrat. J'ai retrouvé l'électricité quelques quelques heures plus tard et voilà. Mais je trouve que ces pratiques ne sont pas des pratiques démocratiques et qu'à un moment donné, ça ne sert plus à rien qu'on soit dans une démocratie si c'est ceux qui sont dans la rue qui commandent et non pas ceux qui ont été élus par le peuple."