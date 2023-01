Réforme des retraites : "Nous protégeons les femmes", explique Christine le Nabour, députée Renaissance

Nouvelle grosse semaine pour le projet de réforme des retraites. D'abord, ce lundi 30 janvier 2023, le texte arrive à l'Assemblée nationale. Demain, journée de grève et de mobilisation. Pour en parler, Christine Le Nabour, députée Renaissance de la cinquième circonscription d'Ille-et-Vilaine à Vitré et Châteaugiron et membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale.

France Bleu Armorique : Le texte du gouvernement concernant cette réforme des retraites arrive donc aujourd'hui à la commission sociale dont vous faites partie. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ?

Christine le Nabour : Cela veut dire que nous partons pour quelques jours de débats en commission. Les débats ont déjà eu lieu en commission des finances vendredi dernier. Et puis le texte arrivera ensuite en séance pour deux semaines.

Une semaine pour étudier ce texte, donc, 50 jours de débats au Parlement. C'est un délai qui est vivement critiqué par l'opposition. Certains mettent en avant une absence de débat. Que répondez-vous à cela ?

Christine le Nabour : De nombreuses mesures, en fait, ont un rapport avec les comptes de la sécurité sociale. C'est pour ça que c'est un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale. Il rectifie ce que nous avons voté dans le projet de finances de la sécurité sociale pour 2022 à l'automne dernier. Et donc c'est un temps contraint, mais un temps contraint par ce PLFSS.

7 000 amendements ont été déposés par l'ensemble des députés, dont 6 000 par la NUPES. Ils ne comptent visiblement ne pas lâcher prise. Vous arriverez à faire voter ce projet de réforme sans eux ?

Christine le Nabour : Nous allons en tous les cas débattre et essayer d'enrichir ce texte. Après, il importe à la NUPES d'avoir un minimum de responsabilité pour enlever quelques amendements inutiles. Et puis participer au débat comme tout le monde.

Ça veut dire que de votre côté, du côté de Renaissance, il va falloir s'accorder avec la droite et les Républicains pour le faire passer ce projet ?

Christine le Nabour : Il faut quand même pas oublier de dire que les concertations, elles, ont lieu depuis le mois d'octobre avec les partenaires sociaux, qu'il y a eu un certain nombre d'avancées, qu'il y a eu un certain nombre d'avancées grâce aux parlementaires à la fois Renaissance, mais aussi Horizon et MoDem, donc la majorité présidentielle. Et puisque le débat va continuer à avoir lieu. Nous continuons à travailler pour essayer de l'enrichir avec bien entendu cette ligne rouge, de ne pas déséquilibrer le système de retraite.

L'un des débats soulevés par l'opposition et les syndicats, c'est que cette réforme est jugée injuste pour les femmes par rapport aux hommes. Que répondez-vous ? Est-ce que c'est vraiment le cas ?

Christine le Nabour : Alors non, ce n'est pas le cas. Il y a un certain nombre d'experts qui se sont exprimés sur le sujet. D'abord parce que nous avons l'espérance de vie la plus longue. Donc déjà, nous avons un avantage par rapport aux hommes et que malgré tout, là, nous protégeons celles qui ont des carrières hachées, ce sont souvent des femmes. Nous protégeons celles qui ont des faibles revenus, nous protégeons celles qui se sont interrompues pour aider, pour élever un enfant ou pour élever un enfant handicapé. Tout ça ou toutes ces contraintes-là, nous les prenons en compte dans le calcul de la pension minimale et puis aussi dans le cadre du dispositif carrières longues. Donc, non, on ne peut pas dire ça, on les protège. Aujourd'hui, il faut savoir que les femmes s'arrêtent de moins en moins longtemps pour élever les enfants, mais aussi, elles partent plus tard que les hommes. Avec la réforme, elles vont partir un peu plus tôt.