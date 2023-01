Réforme des retraites : "on appelle ça réforme des morts" lance la député de Dordogne, Pascale Martin

Une grosse mobilisation se prépare jeudi, le 19 janvier, pour protester contre la réforme des retraites présentée la semaine dernière. une intersyndicale composée de 8 syndicats, ça n'était pas arrivé depuis 2010... année là aussi de forte mobilisation contre une réforme des retraite.

"C'est la première fois depuis très très longtemps que l'intersyndicale appelle à une mobilisation, donc on pense que vraiment tout le monde est conscient de l'enjeu" espère la député de la 1ère circonscription de la Dordogne, Pascale Martin.

"Il faut absolument la bloquer, c'est vital. Parce que les plus précaires vont subir encore de plein fouet" - Pascale Martin, députée NUPS de Dordogne

Selon elle, "cette réforme est profondément injuste". Elle ne croit pas le gouvernement, qui dit que le système des retraites est déficitaire : "le conseil d'orientation des retraites a fait une étude qui montre qu'effectivement dans les deux ou trois prochaines années il va y avoir un petit creux mais que ça va remonter assez vite, donc il n'y a pas de déficit du système de retraites."

Pascale Martin estime au contraire que la réforme va pénaliser les plus précaires : "25% des personnes les plus pauvres meurent avant l'âge de 62 ans, avance la député. Ca veut dire qu'on nous demande de travailler et d'aller au cimetière directement. Dans mon groupe on appelle ça réforme des morts."

Première journée de mobilisation... avant une longue série ?

Alors qu'une première journée est fixée, des responsables syndicaux et politiques de gauche espèrent qu'il y en aura d'autres. Au risque de "pénaliser les français", comme le dit la première ministre Elisabeth Borne ?

"C'est sur que ce mouvement va pénaliser les français, répond Pascale Martin. Mais c'est pour une meilleure vie ensuite. Bien sûr que ça nous pénalise sur le moment, quand on descend dans la rue et pour quelques temps. Et j'espère assez longtemps pour que le gouvernement lâche. Mais c'est nécessaire. On a pas le choix en fait. C'est vital."

Pascale Martin manifestera jeudi à Périgueux où à Paris.

