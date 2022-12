Réforme des retraites : "On ne va pas se laisser faire", promet la députée iséroise Elisa Martin (LFI)

64 ou 65 ans ? 44 années de cotisation ou 45 ? Le gouvernement doit préciser le 10 janvier son projet de réforme des retraites . L'objectif est clair : "travailler plus longtemps" est "le seul levier", affirme Emmanuel Macron. A l'inverse, la gauche, notamment en Isère, appelle à la mobilisation. "Les députés insoumis sont à disposition du mouvement social" assure la députée LFI de Grenoble, Elisa Martin.

France Bleu Isère : Le gouvernement négocie encore avec les syndicats. Vous croyez à des évolutions ou bien le projet est déjà ficelée selon vous ?

Elisa Martin : En tout état de cause, on n'attend pas grand chose de ces annonces, si ce n'est vraisemblablement tout de même la confirmation d'un âge de départ à la retraite qui va se décaler à 65 ans et puis l'utilisation du 49-3 ou pas, ce serait le neuvième recours au 49-3. On voit là aussi la monarchie présidentielle à bout de souffle et une logique au sein de la macronie, qui écrase le fait parlementaire, ce qui est particulièrement anti-démocratique.

Elisabeth Borne vous qualifie à la France insoumise "d'irresponsable" à vouloir une retraite à 60 ans. Qu'est-ce que vous lui répondez. Et est-ce que véritablement la retraite à 60 ans est vraiment encore possible ?

Elle est tout à fait possible. C'est une question de financement, une question de choix politique. Peut-être faut il aider moins les entreprises qui n'en ont pas besoin à avoir moins d'exonération fiscale... Imaginez également que si nous arrivions à l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, nous aurions les moyens de financer la retraite à 60 ans. C'est une question de partage des richesses. Voilà ce qui va se jouer là dans les mois et semaines à venir.

Pourtant le conseil d'orientation des retraites indique que le déficit du régime de retraites va s'accroître dans les prochaines années. On le laisse filer ?

Vous savez que cette situation de déficit est quelque chose de provisoire, lié à la pyramide des âges. Donc ensuite, on reviendra à une logique équilibrée. Et puis si vous avez regardez la durée de vie en bonne santé, il y a des inégalités majeures entre les cadres et les ouvriers, mais la moyenne est autour de 64 ans. Donc il est évident que dans ces conditions-là, ceux qui auront eu les vies les plus difficiles ne bénéficieront pas de la retraite, en tout cas pas en bonne santé. Encore une fois, c'est un choix de société, c'est une question de partage des richesses. En tout état de cause, on n'est pas prêt à se laisser faire, les syndicats non plus.

Justement, comment comptez-vous vous mobiliser ? N'est-ce pas déjà trop tard de partir maintenant en janvier ? La proposition de loi risque de passer dès ce mois de décembre...

Ça n'est jamais trop tard pour défendre les droits de tous. Il y a cet appel de la jeunesse le 21 janvier, que non seulement nous soutenons, mais que nous voulons alimenter, en appelant nous aussi à cette grande marche. Il y aura l'action des syndicats aussi bien sûr et l'action que nous menons en tant que député au Parlement.

Vous allez faire obstruction justement, s'il y a un texte ?

Je n'aime pas ce terme d'obstruction. Nous allons faire vivre la démocratie en posant l'ensemble des contradictions et des injustices qui résonnent avec cette augmentation majeure de l'âge du départ à la retraite.

Donc cela veut dire des centaines d'amendements à nouveau ?

Nous verrons. Oui, on posera sans doute beaucoup d'amendements, parce que c'est quand même ça qui nous permet d'argumenter, de montrer aussi qu'il n'est pas possible qu'un monarque puisse décider tout seul de l'avenir des Français. On fera ce qu'on a à faire et d'une manière générale, les députés insoumis sont à disposition du mouvement social, nous sommes prêts à organiser toutes les réunions possibles et imaginables pour expliquer ce qui se passe.

Une question Elisa Martin sur votre parti, la France insoumise. Il y a beaucoup de critiques depuis quelques jours sur le fonctionnement du parti, alors que plusieurs cadres comme Clémentine Autain ou François Ruffin sont écartés de la nouvelle coordination du parti. Est-ce qu'on manque de démocratie à LFI ?

Non, je ne pense pas. Je pense que chacun a sa place, que toutes les difficultés peuvent s'aplanir. On est quand même souvent dans des situations un peu contradictoires : à la fois une demande d'adopter des modalités de fonctionnement pour donner de la force au mouvement et pour être mieux organisés, c'est quand même ça qui compte. Quand à la situation d'un tel ou d'une telle, elle sera réglée, je ne suis pas inquiète sur ce point. Ce n'est pas là-dessus que mon attention se concentre. J'ai confiance dans les amis qui ont fait ces propositions et qui les organisent.