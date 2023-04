Réforme des retraites : "On se réunira encore après la décision du Conseil constitutionnel", assure FO Isère

À la veille du verdict du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, les syndicats appellent, ce jeudi 13 avril, à une ultime démonstration de force, avec six mobilisations prévues en Isère. Et ils promettent déjà de poursuivre le combat quel que soit la décision du conseil. "Nous ne sommes pas sur l'aspect juridique, on est sur des choix politiques qu'on rejette", explique sur France Bleu Isère Philippe Beaufort, secrétaire de Force ouvrière en Isère.

"On se réunira à nouveau en intersyndicale après la décision et on verra bien les décisions qui seront prises au niveau local et national", ajoute le dirigeant syndical.

La mobilisation tombe en Isère en pleines vacances scolaires. Malgré tout, six manifestations sont prévues en Isère aujourd'hui, à Bourgoin-Jallieu et Beaurepaire ce matin et puis à Vienne, Grenoble, Saint Marcellin et au col du Fau dans le Trièves cet après-midi. "Je pense qu'on a démontré au fil des différentes journées de mobilisation qu'il y avait énormément de monde dans la rue".