Réforme des retraites : "'Pas un échec pour l'intersyndicale", explique le patron de la CFDT en Bretagne

Lors de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le nombre de manifestants a été le plus bas depuis le début du mouvement. À Rennes, ils étaient entre 5.500 manifestants, selon la Préfecture et 10.000 selon l'intersyndicale , qui estime qu'il s'agit d'un " fort message de résistance qui persiste ". Christophe Rondel responsable régional de la CFDT Bretagne dresse le bilan de la lutte régional contre la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Sans surprise, les chiffres de la 14ᵉ mobilisation contre la réforme des retraites sont en nette baisse en France et notamment en Bretagne. On peut dire que c'est la fin ?

Christophe Rondel : Alors la fin, pas forcément, en tout cas, c'est peut-être la fin des mobilisations telles qu'on les a connues depuis janvier. Mais pas la fin de nos revendications sur le sujet des retraites. Il y a plusieurs projets de loi qui sont en discussion, qui parleront travail. Nous, lorsqu'on parle des retraites, on parlait travail. Et bien ce sera l'occasion de parler travail et de parler retraites. C'est la question de l'emploi des seniors, c'est la question de la pénibilité du travail. Donc il y a de quoi encore parler retraite à l'occasion du travail.

FBA : Mais ça veut dire que la lutte va s'organiser sous une autre forme ?

Christophe Rondel : Alors déjà, il y a des revendications communes qui vont être portées par une intersyndicale à l'occasion des rencontres diverses avec au niveau national. Mais nous, au niveau local, dans les entreprises, lorsqu'on parlera salaires, lorsqu'on parlera de conditions de travail. Tout le travail qui est fait par les élus, du personnel dans les entreprises, les administrations et les établissements. C'est une manière d'agir, de lutter et de revendiquer sur la question du travail pour améliorer aujourd'hui la période du travail, mais améliorer sa retraite demain. Donc oui, c'est d'autres formes, c'est toujours de l'interpellation des députés. Moi, j'invite les futurs retraités cet hiver lorsqu'ils ont des retards de paiement ou des dossiers qui ne seront pas complets d'aller voir les députés et d'aller à leur porte en disant 'voilà, vous avez voté une réforme applicable au 1ᵉʳ septembre, elle n'est pas dans les faits applicables, qu'est-ce que vous faites ?'

FBA : Quel bilan tirez-vous de ces quatorze journée de mobilisation intersyndicale en France et en Bretagne ?

Christophe Rondel : Alors, d'une part, que l'unité intersyndicale paye pour mobiliser. Et ça, ça se ressent aussi dans les entreprises. dans les négociations actuelles, lorsque les organisations syndicales arrivent avec des positions communes, c'est plus facile de convaincre autrement. Le syndicalisme est bien au centre de la question du travail dans les entreprises, des administrations. On le perçoit puisqu'on a un nombre d'adhérents plus important en Bretagne également, qui nous rejoignent plus que d'habitude près de 20 %. On a aussi des équipes d'élus, du personnel qui, à l'occasion du renouvellement des instances cette année, viennent à la porte de la CFDT pour être accompagnés. C'est donc la CFDT. Il y a eu un rôle primordial dans ce mouvement et elle correspond à des attentes.

FBA : Christophe Rondel ça, c'est des points positifs. Mais le chef de l'État, lui, n'a pas reculé. La réforme va s'appliquer. On peut parler d'échec ?

Christophe Rondel : Alors non car ça, c'est la démocratie, ce n'est pas un échec de l'intersyndicale. Si on décidait de tout, on serait le Parlement. Or, on n'est pas le Parlement. Nous sommes des corps intermédiaires, donc ce n'est pas un échec. Sur la question des retraites, nous n'avons pas obtenu ce que nous souhaitions. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont à l'ordre du jour la question de l'égalité femmes hommes, la question du dialogue social, la pénibilité. On verra si les députés qui nous ont tendu la main à un certain moment pour dire on a besoin des corps intermédiaires pour réformer l'État, mais on va voir où réformer le pays. On va voir s'ils sont à l'écoute de nos propositions, donc ce n'est que partie remise. Et puis surtout, l'échec n'est pas pour les organisations syndicales, c'est surtout pour la majorité relative et les ressentiments que peut avoir la population d'avoir une majorité qui n'est pas à l'écoute de sa population.

FBA : Alors ce jeudi, l'Assemblée nationale doit débattre de la proposition d'abrogation du groupe LIOT. Est-ce que cette dernière tentative politique peut fonctionner ?

Christophe Rondel : Alors c'est effectivement compliqué. On voit qu'il y a diverses tentatives d'intimidation. On va dire ça, c'est le rôle du Parlement. C'est un rôle politique. Effectivement, il y a peut-être de grandes difficultés, mais ce serait dommage que le Parlement n'ait pas la possibilité de s'exprimer. Nombreux députés nous avaient dit non, on n'aurait pas souhaité encore neuf trois. On aurait voulu un vote en assemblée, c'est l'occasion de le faire. Et donc, bien qu'il assume cette position en invitant le président de l'Assemblée nationale à laisser le texte être débattu à l'Assemblée et qu'il y ait un vote. Si ce texte était inconstitutionnel, il y aura toujours le recours au Conseil constitutionnel pour la censurer. Si c'était le cas, donc, il n'y a pas de risque démocratique à laisser ce texte passer devant une assemblée.