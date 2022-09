Réforme des retraites : "Passer par un amendement serait inacceptable", Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère

Annoncée pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites revient sur le devant de la scène depuis une dizaine de jours. Le mercredi 21 septembre, la Première ministre, Elisabeth Borne, a rencontré les représentants de la majorité puis les indépendants au Sénat, les communistes et les écologistes des deux chambres, ainsi que l’Union centriste au Sénat. Parmi ces personnes, la députée iséroise et co-présidente du groupe Europe Ecologie les Verts (EELV) à l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain. Elle était l'invitée de France Bleu Isère ce jeudi 22 septembre.

France Bleu Isère : Vous avez rencontré la Première ministre Elisabeth Borne à propos de la réforme des retraites. Est-ce qu'elle vous a confirmé que le gouvernement voulait aller vite sur le sujet ?

Cyrielle Châtelain : On a parlé de la réforme des retraites et nous lui avons dit qu'un passage en force au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale serait inacceptable. Aujourd'hui, on ne connaît pas la méthode que souhaite employer le gouvernement, mais c'est un sujet qui nécessite de respecter les partenaires sociaux et d'avoir un véritable débat puisque c'est un projet qui dit beaucoup de notre vision de la société. Donc on ne peut pas passer cela par amendement dans un texte de loi qui est dédié à autre chose.

Mais Emmanuel Macron se justifie en disant qu'il a été élu sur un programme dans lequel cette réforme figurait. Il ne serait pas légitime à tenir sa promesse ?

La première chose, c'est qu'aujourd'hui on sait que la majorité des Français est contre cette réforme. La deuxième chose, c'est que finalement on est sur une réforme idéologique. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) - qui est sorti il y a quelques jours - montre qu'il n'y a pas d'urgence à changer aujourd'hui le système. D'ailleurs une réforme qui viserait uniquement à augmenter la durée du travail ne prendrait pas en compte les vrais défis des questions des retraites : l'égalité femmes hommes ou encore la pauvreté qui croît chez les personnes isolées. La question de la durée de cotisation, d'augmenter le temps de travail n'en sont pas. Et enfin, je rappelle qu'Emmanuel Macron a été élu mais que finalement il a été élu dans un contexte où les gens ont voté non pour faire barrage au Rassemblement national. Donc oui, il a un devoir de discuter les réformes qu'il veut mettre en place.

Mais donc, vous pensez qu'on peut réellement éviter d'allonger la durée du travail jusqu'à 64 ans ? Comment Europe Ecologie-Les Verts et la Nupes comptent s'y prendre à ce sujet ?

Oui, on peut l'éviter parce que aujourd'hui, le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) montre que finalement il n'y a pas de déficit conséquent du système. D'ailleurs, dans les différentes projections, on reste sur une part de richesse de la nation consacrée aux retraites qui reste à peu près similaire. Donc il n'y a pas de nécessité d'allonger la durée de cotisation. C'est vraiment une réforme idéologique donc on a un projet de société contre un autre et nous, nous assumons de dire que chacun doit pouvoir avoir un temps de vie - à la retraite - où il ne travaille pas.

Julien Bayou, qui copréside avec vous le groupe Europe Ecologie Les Verts à l'Assemblée nationale, s'est mis en retrait de ce poste il y a quelques jours. Il a été accusé par la députée Sandrine Rousseau "de comportements de nature à briser la santé morale des femmes". Elle a bien fait ?

Sandrine Rousseau a été questionnée par rapport à un témoignage qui est arrivé à la cellule interne d'Europe Ecologie Les Verts. Celui d'une ex-compagne de Julien Bayou. Aujourd'hui, on est dans une ère où il y a eu 2018, il y a eu MeToo, on a vu l'ampleur des violences sexistes et sexuelles et on a vu le fait que les femmes parlaient mais n'étaient pas entendues. Donc aujourd'hui, on dit aux femmes "on vous entend". Il y a une mise en réserve temporaire pour dire "nous entendons la parole", mais aussi nous préservons, au mis en cause, la capacité de sereinement travailler sa défense. Julien Bayou reste pleinement membre du groupe et reste co-président. Il a été mis en réserve pour permettre la sérénité du travail de cette cellule interne.