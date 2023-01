Réforme des retraites : "Pour beaucoup, ce n'est pas un sujet", juge la députée Renaissance Caroline Abadie

"Les gens savent qu'on a besoin de revenir à l'équilibre sur notre système de retraites", assure ce lundi 23 janvier sur France Bleu Isère la députée Renaissance de l'Isère Caroline Abadie. La députée de la 8e circonscription (Vienne-Roussillon) estime que la réforme est jugée "indispensable" par les Français. Le projet de loi est présenté ce lundi en conseil des ministres avant d'être étudié à l'Assemblée nationale.

France Bleu Isère : Vous êtes revenue dans votre circonscription (Vienne-Roussilon) ce week-end, vous avez senti le terrain après les manifestations de la semaine dernière, ça ne vous fait pas reculer sur cette réforme des retraites ?

Caroline Abadie : Ah non, ça ne nous fait pas reculer parce que la mobilisation était attendue. C'est tout à fait normal que dans notre société chacun puisse s'exprimer, la rue également. Moi, je note des mobilisations assez hétéroclites aussi, parce qu'il y avait beaucoup de syndicats qui avaient appelé à la mobilisation. Même certains syndicats qui ont fait des propositions constructives pour nous aider dans cette réforme des retraites. Donc tout le monde n'y est pas non plus totalement opposé. Ça s'est bien passé avec une mobilisation importante, des forces de l'ordre aussi mobilisées, mais ça s'est bien passé.

On a vu tout de même des mobilisations très importantes, notamment à Grenoble. Il y avait 18.000 personnes, selon la police, ce qui n'a pas été vu pour une manifestation sociale depuis une vingtaine d'années...

C'est la même chose à Vienne. Moi, je suis député du Pays de Viennois. Je le vois, je le constate, je l'ai vu du haut de ma permanence - enfin, je ne l'ai pas vu personnellement, j'étais à Paris à ce moment-là - mais mes attachés ont pu me raconter. Il n'y a pas de débat là-dessus, il y a une forte opposition, une forte mobilisation face à ce projet, mais une réforme de retraites n'a jamais fait plaisir à personne. Toutes les précédentes non plus ne faisaient pas plaisir aux gens.

Mais moi, ce que j'entends - parce que j'étais effectivement sur mon territoire ce week-end - c'est que ce n'est pas un sujet pour beaucoup de gens. Beaucoup de personnes savent que c'est indispensable, on doit passer par une réforme des retraites pour arriver à un équilibre. En 1980, quand François Mitterrand offre cinq ans de retraites en plus aux gens, on avait 2,8 actifs par retraité. Aujourd'hui, on arrive péniblement à 1,7 donc ce chiffre est en chute libre. Il est assez logique qu'on prépare l'équilibre, c'est juste pour les générations futures. Les générations futures doivent pouvoir compter sur une réforme des retraites et sur des pensions de retraite dignes de ce nom dans 40 ans.

Mais pour trouver l'équilibre, il y a peut être d'autres moyens qu'uniquement décaler l'âge légal, c'est ce que disent en tout cas les oppositions : il y a les cotisations patronales et salariales par exemple, sur lesquelles vous avez décidé de ne pas jouer. Est-ce que cela peut bouger ?

Alors sur sur le coût du travail pour les entreprises, c'est un choix qu'on a fait depuis 2017 de baisser le coût du travail. Et aujourd'hui vous noterez que ça paie : on a un taux de chômage historiquement le plus bas. Toucher aux pensions, on a déjà je crois mis à contribution les retraités sur le mandat précédent avec l'augmentation de la CSG. On ne peut pas à chaque fois mobiliser les personnes retraitées, dont on sait pour certaines qu'elles ont des pensions extrêmement faibles. Justement, on veut aussi revaloriser ces pensions. On est dans un moment fort d'inflation. Donc il y a une logique à protéger aussi nos anciens qui sont aujourd'hui pour certains très précarisés. D'où aussi cette idée de progrès dans cette réforme, qui va protéger davantage nos retraités avec cette pension minimum de 1.200 € si on a une carrière complète.

Le projet de réforme des retraites est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Ensuite, il sera étudié à l'Assemblée. Vous, députés, sur quel point vous accepteriez de bouger ou de négocier ?

Moi, j'ai déjà été en contact avec le ministère du travail et le cabinet de la première ministre pour faire entendre des points qui étaient pour nous très importants. Et ça a été entendu : les personnes en situation de handicap qui doivent toujours pouvoir partir à 55 ans parce qu'il y a des vrais sujets de maladie précoce chez certains types de handicap. On voulait garder cette flexibilité là. On a tout a fait été entendu d'ores et déjà, sur les carrières longues également.

Donc maintenant vous ne bougez plus ?

Non, je ne dis pas ça. Je dis que moi personnellement j'ai déjà été entendue auprès de la première ministre sur certains sujets. Mais le travail parlementaire va se faire effectivement, on a un bougé déjà depuis la campagne électorale. Ce n'est pas un sujet sur lequel on prend les Français en traître : en 2017, le candidat qui sort en tête des urnes au premier tour, avait un projet de réforme dans son programme. En 2022, rebelote. C'est un projet qui est sorti des urnes en tête à chaque fois au premier tour.

Maintenant, il y a encore eu un bougé récemment, vous avez bien vu que l'âge de départ n'était pas exactement le même entre 2022 et 2023 (ndlr : 64 ans contre 65 ans dans le projet initial). Nous allons faire notre travail parlementaire, on peut encore essayer de chercher des équilibres, peut-être lisser davantage cette période sur laquelle s'étale la réforme : les 64 ans seront atteints d'ici 2030. Faut-il rester exactement sur ce 2030 ? Je n'en sais rien.

Vous avez été élue face au rassemblement national l'an dernier. Est-ce que vous pensez que vos électeurs ont vraiment voté pour ce projet ?

Alors j'ai été élu au deuxième tour face au rassemblement national, comme beaucoup de mes collègues. Mais on est sorti en tête des urnes au premier tour, c'est important. Je veux bien que le deuxième tour, on le balaie d'un revers de la manche en disant "c'était pour faire barrage au rassemblement national", soit. Mais quand on sort en tête du premier tour, comme le président Macron aux élections de 2017 et 2022, les gens savent qu'on a besoin de revenir à l'équilibre sur notre système de retraites. Moi, je l'entends.