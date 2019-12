Réforme des retraites : "la méthode n'a pas permis de répondre aux inquiétudes" (Jean-Michel Mis)

Entre deux journées de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi et jeudi, le Premier ministre doit présenter le projet ce mercredi. Edouard Philippe doit expliquer "l'architecture" de la réforme visant à fondre les 42 régimes de retraite actuels (général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires) en un seul système universel par points.

Cette réforme est plus juste, plus solide et nécessaire

"Pour que cette fronde sociale s'arrête, il faut que le Premier ministre soit extrêmement précis, extrêmement clair sur les annonces qu'il va faire tout à l'heure", commentait ce mercredi matin le député LREM de la Loire Jean-Michel Mis, qui attend par ailleurs que le gouvernement maintienne le cap. "C'est le contrat qu'on a passé avec les Français", rappelle-t-il.

Jean-Michel Mis, invité de France Bleu matin le 11/12/2019 Copier

Il rappelle aussi que la réforme "est débattue depuis déjà deux ans". Deux ans pendant lesquels "le travail de pédagogie a peut-être été fait de manière insuffisante", regrette le député de la majorité. "La méthode n'a pas pas permis de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens". "Il faut aujourd'hui apporter des réponses qui soient de nature à expliquer que cette réforme est à la fois plus juste et plus solide et nécessaire", poursuit Jean-Michel Mis. Pour lui, le principal avantage du système par points est celui de la transparence : "chaque Français pourra calculer de manière précise et tout au long de sa carrière professionnelle sa retraite, alors qu'aujourd'hui la grande difficulté du système, c'est l'incertitude".