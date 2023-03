Réforme des retraites : Pour le N°1 du RN en région Aura, Andrea Kotarac, le référendum est la seule solution

"Si on en reste là, il y a un perdant, c'est le peuple français", dit Andrea Kotarac, président du groupe RN à la région AURA et porte-parole du RN.

Invité du 6-9 de France Bleu Pays de Savoie au lendemain du rejet des deux motions de censure contre le gouvernement à l'Assemblée, le porte-parole du RN et président du groupe à la région Auvergne Rhône-Alpes demande un référendum sur la réforme des retraites et dénonce un gouvernement qui "s'est amusé à jouer aux allumettes dans une station d'essence".

La réforme est donc adoptée. Nous allons travailler jusqu'à 64 ans au moins. Fermez le ban, on passe à autre chose maintenant ?

Non, je ne le crois pas. D'abord, je pense que nous entrons dans une crise politique car vous l'avez vu, la Macronie aujourd'hui ne tient plus qu'à neuf voix. Constitutionnellement parlant, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Je ne suis pas sûr que cela tiendra. Donc effectivement, je pense que madame Borne doit partir et que le gouvernement doit en tout cas changer.

"Élisabeth Borne doit partir ou le président doit la démissionner", c'est ce que Marine Le Pen. Un autre gouvernement changera quoi à l'adoption de la réforme des retraites ?

C'est le lien qui est rompu entre le président de la République et le peuple. Souvenez vous, le 11 avril 2022, entre les deux tours de l'élection présidentielle, Monsieur Macron avait évoqué un référendum sur son seul point de programme qui était le programme des retraites. Finalement, il a menti puisqu'il ne voulait pas de référendum. Nos amis du gouvernement ont menti aussi par exemple, sur les fameux 1 200 € de retraite minimum qui devaient avoir deux millions de bénéficiaires et finalement il n'y aura que 10 000 personnes.

Donc non, le combat n'est pas terminé. D'ailleurs, le Rassemblement National continuera d'agir de manière institutionnelle, fidèle à la Constitution, en faisant un recours devant le Conseil constitutionnel parce qu'on estime que l'utilisation d'un rectificatif sur la Sécurité sociale n'est pas du tout adaptée pour une réforme aussi importante que la réforme des retraites.

Est-ce que la rue, les manifestants peuvent changer le cours des choses ?

Je pense, comme le dit Marine Le Pen, que le gouvernement s'est amusé à jouer aux allumettes dans une station d'essence. Avant même d'évoquer cette réforme, nous avions une situation du pays et un bilan catastrophique d'Emmanuel Macron. On avait déjà huit Français sur dix qui craignaient une explosion sociale. Parce qu'on a un record d'inflation, notamment sur l'alimentaire, à près de 25 % selon le PDG des Mousquetaires. On a un pic d'inflation prévu par le gouverneur de la Banque de France au mois de juin. On a 10 milions de de pauvres, 12 millions de nos concitoyens qui n'arrivent pas à se chauffer. . On a un record de faillites d'entreprises, de TPE et maintenant de PME, ce qui devient de plus en plus inquiétant. Et parallèlement pallier aux mensonges du gouvernement qui nous expliquent qu'on a atteint le plein emploi. En réalité, là aussi, il y a une entourloupe puisqu'il y en a un record. Tenez vous bien, selon l'Insee, j'ai jamais vu de radiations à Pôle emploi, donc vous voyez, la situation est tellement catastrophique. Personne n'a obligé Emmanuel Macron d'entamer cette année 2023 sur une division et sur des tensions absolument grotesques.

Vous serez dans les rassemblements jeudi pour la neuvième journée intersyndicale ?

À titre personnel, je serai certainement à l'Assemblée nationale aux côtés de Marine Le Pen. Mais oui, nous avons des élus qui vont dans les manifestations. Nous en avons dans la région. Nous avons le député Buisson qui était dans l'Ain, nous avions et vous, avez vous en sa voix, notamment un Brice Bernard qui était dans les manifestations? Donc oui, des élus du rassemblement social seront présents et bien évidemment des électeurs de Marine Le Pen puisque quand on fait 13 millions de voix à l'élection présidentielle, n'en doutez pas, nombreux sont les électeurs de Marine Le Pen qui, aujourd'hui sont en colère contre Emmanuel Macron.

En Savoie, on a vu des blocages sur la voie rapide urbaine de Chambéry samedi dernier ou au niveau de la RN90 à Albertville. Est-ce que les manifestants, selon vous, doivent amplifier les blocages ?

Le Rassemblement national avait anticipé cette situation, nous ne voulions pas le chaos parce qu'un blocage, ça pénalise davantage, encore plus le peuple qui souffre déjà. Mais nous avions anticipé cela. Dès le début des débats, nous avons dit que la seule solution unique, démocratique, transparente, pacifique, c'était que le peuple tranche par référendum. Manifestement, ni la Nupes ni le gouvernement n'ont voté pour. Mais je continue à dire que le référendum est la seule solution. Et d'ailleurs j'entendais le député de Haute-Savoie [Antoine Armand, député Renaissance] qui expliquait que le processus démocratique était terminé. N'oubliez pas une chose essentielle : l'article trois de la Constitution explique que le peuple est souverain dans notre pays, soit il l'exerce à travers ses représentants au Parlement (manifestement, ça ne marche pas), soit il l'exerce par référendum. Je pense que la seule solution pour un sujet aussi important, social, civilisationnel que la réforme des retraites, c'est le référendum.

Selon vous, est-ce qu'il y a un gagnant politique dans cette crise ?

Si on en reste là, il y a un perdant, c'est le peuple français. Et je crois que croire que tout cela est terminé avec ce vote qui tient sur un fil, c'est se tromper sur la situation politique du pays et sur la réalité que ce que vivent nos concitoyens sur nos territoires