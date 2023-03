Réforme des retraites : pourquoi la Landaise Monique Lubin sera l'une des figures du débat au Sénat

Après l'Assemblée nationale au mois de février, le Sénat a entamé ce jeudi 2 mars la discussion du projet de réforme très controversée des retraites. Les débats doivent durer jusqu'au dimanche 12 mars et parmi les sénateurs qui prendront très régulièrement la parole figure une Landaise : Monique Lubin. Celle-ci a en effet été désignée chef de file pour représenter le groupe socialiste lors des débats. "C'est moi qui vais conduire l'équipe du groupe socialiste et apparentés" pendant les discussions, explique l'ancienne maire d'Aubagnan, fermement opposée à la réforme du gouvernement. "Donc vous allez me voir et m'entendre", confie-t-elle.

Ce jeudi 2 mars, très rapidement après le début des discussions, l'élue socialiste landaise a pris la parole, pour dénoncer un projet de loi "injuste", "brutal" et le "manque de sincérité", les "infox" du gouvernement.

