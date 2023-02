Réforme des retraites : Pourquoi pas 63 ans ! estime Philippe Latombe, député MoDem de Vendée

Pourquoi pas un âge de départ à 63 ans ! C'est en substance ce que dit Philippe Latombe, député MoDem de Vendée. Interrogé ce mercredi matin sur France Bleu Loire Océan, le député estime que : "Si aujourd'hui, on peut avoir un point d'équilibre qui permet de dire à tout le monde que l'on partira à 63 ans, et on revoit en 2027 comment ça se passe [...], faisons-le ! Trouvons un terrain d'entente ! Montrons à nos concitoyens que l'on est capable de débattre et de trouver un point d'accord en écoutant ce que nous disent nos concitoyens, en écoutant les oppositions et en écoutant la majorité".

