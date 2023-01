Réforme des retraites : premières réactions politiques et syndicales en Isère

Dès après l'énoncé des grandes lignes de la réforme des retraites par la première ministre Elisabeth Borne, Yannick Neuder, député LR de l'Isère "pense qu'on va vers quelque chose qui est beaucoup moins brutal que ce que le gouvernement voulait". " Je pense, poursuit le député de la 7e circonscription (Bièvre), que ça pourrait éventuellement conduire à un vote" mais il reste "extrêmement méfiant" vis à vis du gouvernement. "Je ne vote pas pour le gouvernement mais je vote pour une réforme qui est bonne pour mon pays, qui est bonne pour les acquis sociaux, qui datent je le rappelle après la Seconde guerre mondiale par le général de Gaulle, qui est la retraite par répartition."

Pour le Modem, membre de la majorité présidentielle, la députée de la 9e circonscription Elodie Jacquier-Laforge, explique que "sur l'emploi des seniors il y a des mesures d'assouplissement de retraite progressive. Il y a la simplification avec le cumul emploi retraite" mais que elle "elle souhaiterait encore aller plus loin et vraiment aménager les fins de carrière" pour ceux qui ont eu des carrières pénibles pour que "on puisse aussi aménager ces fins de retraite avec de la transmission au delà des deux dernières années. Avec cette volonté de transmettre à des jeunes tout le savoir faire qu'on a dans nos entreprises".

Haro sur le report de l'âge légal de départ du côté des syndicats

Du côté des syndicats, une première journée d'action contre cette réforme des retraites est annoncée le 19 janvier.

Pour Jean-Paul Lamagna, responsable de la CFDT en Isère, "il n'y a pas de réelle surprise". "Malheureusement il va falloir batailler dans la rue, avec l'ensemble des forces qui vont pouvoir peut-être faire bouger le gouvernement sur cette question du départ (à 64 ans NDLR) à la retraite."

Nicolas benoit, secrétaire général de la CGT38 explique que pour son syndicat **"**c'est un projet antisocial". "L'heure est désormais au débat de société entre ceux qui privilégient l'économie et le profit d'une part, et ceux qui, au contraire, se soucient du bien être des travailleurs et de leurs familles." Le passage de l'âge de départ de 62 à 64 ans est une chose "qui ne passe pas". Nicolas Benoit qui annonce vouloir "mobiliser les salariés dans les entreprises par des actions de grève, pour faire aussi pression sur le patronat qui est aussi à l'origine de cette réforme".