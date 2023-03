Réforme des retraites : que pensent les parlementaires de Côte-d'Or ?

De gauche à droite : Fadila Khattabi, Anne-Catherine Loisier et Alain Houpert

Nouvelle étape pour la réforme des retraites. Le texte arrive devant la Commission Mixte Paritaire. Elle est composée de sept députés et de sept sénateurs. Ils doivent se mettre d'accord sur la moindre virgule du texte avant de l'envoyer au Sénat et à l'Assemblée nationale pour un vote définitif. France Bleu Bourgogne a interrogé trois parlementaires de Côte-d'Or sur cette commission et la réforme.

Une commission pas si utile ?

"Elle n'est pas représentative du débat public" regrette Anne-Catherine Loisier, sénatrice centriste de Côte-d'Or. Sur les 14 parlementaires présents dans cette commission, neuf sont favorables à la réforme. D'après la sénatrice, la Commission Mixte Paritaire (CMP) ne répondra pas non plus aux attentes sur le fond de la réforme : "Les inquiétudes du débat public portent sur l'âge ou la pénibilité, par exemple."

Sujets qui ne seront pas abordés lors de la CMP précise Fadila Khattabi, députée Renaissance de la 3e circonscription et présidente de la commission : "un texte a déjà été adopté au Sénat." Parmi les points à aborder lors de la CMP, Fadila Khattabi pense d'abord aux carrières longues et à l 'index senior s mais malgré les divergences, la députée a "bon espoir d'arriver à un texte commun."

Et après la commission ?

Si la CMP trouve un accord mercredi 15 mars, le Sénat et l'Assemblée nationale devront voter dès le lendemain pour ou contre le texte proposé par la commission.

Alain Houpert, sénateur LR de Côte-d'Or ne votera pas le texte. Pour lui, cette réforme est une erreur depuis le début : "rendons d'abord le travail attractif avant de réformer les retraites." Tout cela dans un contexte "d'inflation, de sortie de la crise sanitaire et de crise énergétique." De nombreux facteurs qui mènent le sénateur à ne pas comprendre "l'acharnement" autour de cette réforme et de report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite.

De son côté, la députée renaissance de Côte-d'Or, Fadila Khattabi souhaite "un vote en bonne et due forme". Notamment grâce aux "avancées sociales" présentes dans le texte comme le cumul emploi-retraite .