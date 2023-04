Réforme des retraites : ce que peut décider le Conseil constitutionnel, les différents scénarios possibles

Après trois mois de crise politique et sociale, tous les regards sont braqués ce vendredi 14 avril sur le Conseil constitutionnel , qui doit annoncer ses décisions sur la réforme des retraites. Que peut-il décider ? Comment travaillent les neuf membres du conseil ? Séverine Nicot, maîtresse de conférences en droit public à la faculté de Grenoble est l'invitée de France Bleu Isère.

Le premier scénario possible est une censure totale de la loi sur la réforme des retraites. Mais "ce premier scénario serait le plus audacieux - sans doute le plus improbable aussi - puisque même si c'est déjà arrivé par le passé, c'est extrêmement rare", estime la professeure de droit public. "Sur 800 décisions que le Conseil constitutionnel a pu rendre, moins d'une vingtaine ont abouti à une censure totale de la loi. Ça me semble donc peu probable".

Vers une censure partielle de la réforme des retraites ?

Autre décision possible, la censure partielle : "C'est une espèce de solution intermédiaire : certains articles pourraient être jugés conformes à la constitution comme le cœur de la réforme sur le décalage de l'âge légal, en revanche d'autres - les fameux 'cavaliers sociaux' - pourraient être déclarés contraires car n'ayant pas leur place dans un texte financier, notamment l'index senior ou le CDI senior", estime Séverine Nicot.

Les opposants à la réforme misent aussi sur la validation par le Conseil constitutionnel du référendum d'initiative partagée (RIP) lancé par la gauche, qui pourrait donner un nouveau souffle à la contestation.

Mais le Conseil constitutionnel peut aussi valider la loi. En cas de validation, Emmanuel Macron devra encore la promulguer. Il a dit cette semaine vouloir, "dans un esprit de concorde", recevoir les syndicats. Et devrait prochainement s'adresser aux Français.