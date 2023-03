Réforme des retraites : que vont faire les députés et sénateurs de l'ouest de la Bretagne ?

Que vont faire nos députés et sénateurs ? La semaine va être décisive concernant la réforme des retraites. Ce mercredi, une commission mixte paritaire regroupant des sénateurs et des députés va se réunir pour trouver un consensus sur le texte. Le texte devrait ensuite être soumis au vote des sénateurs, jeudi à 9 heures. Et dans la foulée à 15h par l'Assemblée nationale. Le gouvernement a donc trois jours pour convaincre les parlementaires indécis et tenter d'éviter le 49.3 .

Jean-Charles Larsonneur, le député Horizons de Brest, prendra une décision mercredi soir

Jean-Charles Larsonneur, le député Horizons de Brest, prendra sa décision mercredi soir. Il nous dit attendre encore des avancées sur les questions des femmes et des carrières longues. Un sit-in d'une cinquantaine d'opposants à la réforme a été organisé ce lundi devant sa permanence.

Aucun suspense pour la plupart des députés

Aucun suspense évidemment du côté des députés de la majorité présidentielle. Dans le Finistère, Annaig Le Meur, Didier Le Gac, Sandrine Le Feur, Erwan Balanant, Liliana Tanguy, Graziella Melchior, voteront la réforme si elle est soumise au vote.

Dans le Morbihan, aucun questionnement non plus pour Lysiane Métayer, Nicole Le Peih ou Jimmy Pahun. Même chose dans les Côtes-d'Armor pour Eric Bothorel. Aucune surprise non plus à attendre des députés Nupes, qui voteront contre, qu'il s'agisse de Mélanie Thomin dans le Finistère ou Murielle Lepvraud dans les Côtes-d'Armor. Ou du côté du régionaliste Paul Molac, qui votera contre, sans aucune possibilité de retournement. Il siège dans le groupe LIOT qui compte vingt membres et rassemble des centristes, des anciens macronistes, des régionalistes et des élus ultramarins.

Le groupe LIOT envisage une motion de censure en cas d'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme sans vote. Le groupe se réunira à ce sujet ce mardi 14 mars.

Deux sénateurs apparentés LR qui se sont abstenus

On observera le vote des deux sénateurs bretons apparentés au groupe Les Républicains qui se sont abstenus la semaine dernière, Philippe Paul et Alain Cadec.