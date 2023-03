Réforme des retraites : que vont voter les députés LR de Drôme et d'Ardèche ?

La commission mixte paritaire a rendu ses travaux, la réforme des retraites est maintenant soumise au vote du Parlement, ce jeudi 16 mars. Le texte va d'abord être présenté aux sénateurs qui devraient l'adopter, puis aux les députés, et là, le suspens reste entier. Le gouvernement cherche une majorité pour ne pas avoir à utiliser le 49.3, et sonde les députés Les Républicains pour avoir des voix. Mais les deux députés LR de Drôme et d'Ardèche, Emmanuelle Anthoine et Fabrice Brun, se tiennent à leur position de départ, malgré les quelques amendements proposés : ils voteront contre.

Emmanuelle Anthoine : "j'ai toujours pensé que le moment était très mal venu. On est dans un contexte de crise énergétique, d'inflation, d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir. On le voit bien avec la réaction des Français qui sont allés dans la rue. Moi je suis attachée à la défense des femmes, des carrières longues, des critères de pénibilité. Ces garanties là ne se trouvent pas dans le texte".

Fabrice Brun : "j'ai fait part de ma position très tôt contre le report de l'âge légal, injuste, qui accentue les inégalités que le gouvernement prétend combattre. Je confirme que je voterai contre. Si le gouvernement passe en force avec le 49-3, sans vote donc, je prendrai mes responsabilités et je voterai la censure du gouvernement, indépendamment des étiquettes, en examinant bien sûr les motions de censure déposées. Ce serait un déni de démocratie inédit sur une question aussi importante que les retraites, qui touche le quotidien de tous les Français".

En revanche les deux sénateurs LR de l'Ardèche, Anne Ventalon et Mathieu Darnaud, vont s'abstenir. Ils n'affichent pas leur soutien au texte mais n'assument pas non plus un vote "contre".