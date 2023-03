Réforme des retraites : que vont voter nos députés sarthois ?

Pour ou contre la réforme des retraites ? France Bleu Maine a posé la question aux cinq députés sarthois, alors que le projet de loi arrive ce mercredi 15 mars sous les yeux d 'une commission mixte paritaire (CMP) . Elle doit permettre de dégager un texte commun, qui sera ensuite soumis le lendemain aux deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale en séance publique. Si le palais du Luxembourg, à majorité de droite, semble acquis à la cause du gouvernement, le résultat est beaucoup plus incertain du côté du palais Bourbon, où chacune des 577 voix comptera dans la balance.

Julie Delpech (Renaissance) : "Une réforme nécessaire"

"En cohérence avec le programme que j'ai porté, et à la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens, je voterai pour cette réforme", répond Julie Delpech, députée Renaissance de la 1er circonscription de la Sarthe. L'élue conserve sa position : "La réforme n'est pas populaire, mais c'est une réforme nécessaire et qu'on a essayé d'améliorer au maximum pour prendre en compte l'ensemble des situations des Français, notamment sur le travail des séniors."

La députée se dit consciente de la forte mobilisation, "il faut que la rue s'exprime, mais il faut aussi que le Parlement puisse faire son travail, à savoir voter des lois. Donc, l'équilibre n'est pas facile à trouver et je salue le gouvernement qui a travaillé en concertation avec les syndicats en amont de ce texte." Julie Delpech s'attend à des débats houleux ce jeudi, qui devraient être marqués par une motion de rejet et une "motion de censure transpartisane".

Marietta Karamanli (Nupes) : "Une réforme injuste et inutile"

"Je voterai contre cette réforme", annonce, sans surprise, Marietta Karamanli, députée Nupes de la 2eme circonscription de la Sarthe, c'est une réforme injuste et inutile. Injuste parce que cela touche les personnes les plus modestes, qui ont déjà travaillé longtemps et cela leur rajoute deux années supplémentaires. Inutile, car si c'est une question de dettes, il y avait d'autres solutions, comme par exemple supprimer les exonérations d'impôts."

L'élue pointe également du doigt la promesse d'une pension minimum de 1200 euros par mois pour une carrière complète. "C'est un mensonge qu'un collègue a démonté, ce n'était pas 40.000 [retraités] qui pouvaient être concernés, mais, en fait, beaucoup moins." "Vous dire que ça représente 10.000, 20.000, 30.000 personnes, je ne le sais pas, parce que ça va changer chaque année", avait concédé le ministre du travail le 8 février sur France Inter.

Eric Martineau (Modem) : "Est-il nécessaire d'aller jusqu'à 64 ans ?"

"Oui, mais..." C'est ainsi qu'Eric Martineau, député Modem de la 3eme circonscription résume sa pensée sur son vote sur la réforme des retraites. L'élu attend beaucoup de la commission mixte paritaire qui se réunit ce mercredi 15 mars pour dégager un texte commun. "Le point blocage est d'aller jusqu'à 64 ans", confie Eric Martineau qui espère qu'une clause de revoyure soit inscrite dans la version finale du texte. Elle permettrait de revenir sur le projet de loi en 2027, et de repousser, ou non, l'âge de départ à 64 ans.

"En 2027, avec l'accélération de la Loi Touraine, on peut peut-être s'arrêter à 63 ans", s'interroge le député, qui sera en réunion avec ses collègues du Modem mercredi soir, dans la foulée de la CMP. Et si cette clause de revoyure ne figurait pas ? L'élu ne répond pas directement, et s'en remet à la décision de son groupe politique : "Au Modem, on veut que nos amendements soient conservés, on est prêt à voter, mais on ne veut pas tout laisser filer non plus."

Elise Leboucher (LFI) : "On pourrait trouver de l'argent ailleurs"

"Moi, je vais voter contre, sans hésitation", sourit Elise Leboucher, députée La France Insoumise de la 4eme circonscription de la Sarthe, qui dénonce une réforme injuste, brutale et injustifiée.** L'élue considère "qu'on vole deux ans de vie aux Français, alors qu'on pourrait trouver de l'argent ailleurs, si on en avait vraiment besoin."

Le gouvernement assure de son côté que cette réforme est nécessaire. "On voit bien que cet argument a été contredit par des économistes, et pas les plus à gauche, et qui disent bien que le système des retraites n'est pas en faillite. Nous sommes, en effet, sur une sorte de lignée où il y a beaucoup de personnes en retraite parce que ce sont les baby-boomers qui sont devenus les papy-boomers, mais c'est un plateau qui ne va pas durer."

Sur les cinq députés sarthois sollicités dès le début de la semaine, seul Jean-Carles Grelier (Ensemble) a décliné notre proposition. L'équipe de l'élu de la 5eme circonscription a expliqué que son agenda ne lui permettait pas de se rendre disponible.