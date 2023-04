Réforme des retraites : quelle mobilisation ce jeudi en Drôme et en Ardèche ?

En pleines vacances de Pâques et au 12e jour de grève et de manifestations, ce n'est pas si simple de maintenir des niveaux importants de mobilisation. Dans les premiers rassemblements de ce jeudi matin, l'érosion se poursuit. A Privas, quand la police comptait encore un millier de personnes il y a une semaine, il n'y avait plus que 600 manifestants dans le centre-ville privadois ce jeudi. Les syndicats eux ont compté 800 personnes.

Côté Drôme, 300 manifestants réunis à Romans-sur-Isère selon la police et 150 à Nyons selon les gendarmes.

Dans tous les esprits, il y a l'attente de la décision du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur le texte vendredi soir. "L'espoir est assez mince" souligne David Hallier. Le délégué CGT à la centrale de Cruas était l' invité de France Bleu Drôme Ardèche . Il le dit aussi : "On ne va pas dire que toute notre lutte est suspendue au bon vouloir de ces huit vieux Sages, on sait bien que quelle que soit la décision, ça ne calmera pas une colère qui est beaucoup plus sourde, qui ressemble à un soulèvement plus large que le sujet de la retraite".

Neuf manifestations ce jeudi 13 avril