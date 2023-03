Réforme des retraites : qui sont les députés Liot, le petit groupe qui mène la charge contre le gouvernement ?

Bertrand Pancher (G), président du groupe Liot, au côté des députés Charles de Courson (C) et Benjamin Saint-Huile.

C'est le plus petit groupe de l'Assemblée nationale : le groupe Liot, comme "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires", a déposé une motion de censure contre le gouvernement ce vendredi , après l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites sans vote. Présentée comme "transpartisane", cette motion, co-signée par des élus de la Nupes, sera votée par le groupe RN. Des députés de droite défavorables à la réforme ont également annoncé la soutenir.

ⓘ Publicité

Depuis jeudi, les projecteurs sont donc braqués sur le groupe Liot, pour le moins hétéroclite. Vingt députés le composent : élus centristes, d'Outre-mer, nationalistes corses et, depuis septembre, quatre dissidents PS mécontents de l'alliance de leur parti avec les Insoumis. "Nous sommes des députés indépendants qui travaillons hors clivages politiques", a résumé ce vendredi leur chef de file, le député de la Meuse Bertrand Pancher, au micro de Sud Radio. Issu du Parti radical, il se revendique d'un humanisme "par le dialogue, par les territoires et une nouvelle forme de démocratie" moins verticale.

"Clairement dans l'opposition", le groupe Liot n'était pour autant pas hostile à nouer des accords avec le camp présidentiel "sur des grands projets politiques puisqu'il n'y avait pas de majorité" à l'Assemblée nationale. Le président Emmanuel Macron l'avait même cité parmi ceux, avec le groupe Les Républicains (LR), avec qui il souhaitait pouvoir nouer une "alliance" pour permettre à certains textes d'être adoptés au Palais-Bourbon. Mais l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites représentait visiblement pour le groupe une ligne rouge, désormais franchie par l'exécutif. D'où le dépôt d'une motion de censure.

Liot n'ayant pas un nombre de députés suffisants pour la déposer seul, les quatre groupes de l'alliance de gauche Nupes ont apporté leur renfort pour atteindre le nombre de signatures requises. "C'est le retour à la IVe République, c'est le plus petit groupe qui se met à avoir le plus d'influence dans un Parlement morcelé" a regretté le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, alors que Liot est selon lui "un groupe totalement hétérogène, un regroupement d'intérêts".

"Parler de groupement d'intérêts est insultant voire diffamatoire. Et je l'invite à faire preuve de moins de mépris pour les députés d'opposition", a réagi le député du groupe Liot Benjamin Saint-Huile.

Qui est Charles de Courson, à l'origine de la motion ?

Charles de Courson, député centriste du groupe Liot, est le meneur de cette motion de censure. Il est aussi une figue de l'Assemblée nationale, d'où peut-être sa capacité à rassembler au-delà de son groupe. Élu et réélu député de façon continue depuis 1993, le "pilier" du palais Bourbon est respecté par ses pairs, à gauche comme à droite. Invité sur France Bleu dans l'émission Ma France ce vendredi, il prédit une "catastrophe" après l'utilisation de ce 49.3.

Cet ancien magistrat à la Cour des comptes est aujourd'hui membre de la commission des finances de l’Assemblée nationale et spécialiste des questions budgétaires. Il avait d'ailleurs présidé en 2013 présidé la commission d'enquête sur Jérôme Cahuzac, ancien ministre condamné depuis pour fraude fiscale.

S'opposer au pouvoir semble d'ailleurs être une histoire de famille : le père et le grand-père de Charles de Courson étaient tous deux des résistants, et ce dernier était également député. En 1940, il avait été l'un des rares à voter contre les pleins pouvoirs du maréchal Pétain. Plus loin encore sur l'arbre généalogique de Charles de Courson, un député noble qui avait, juste après la Révolution, voté pour la mort du roi Louis XVI.