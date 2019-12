Réforme des retraites : "Tous les Français seront gagnants", assure le député LREM François Cormier-Bouligeon

Le gouvernement et la majorité présidentielle tentent de rassurer les Français, à la veille de la journée de grève contre la réforme des retraites. François Cormier-Bouligeon, député LREM du Cher, est convaincu du bien-fondé de cette réforme.

Bourges, France

Le gouvernement se prépare à une grève très dure et très suivie jeudi 5 décembre. La réforme des retraites cristallise la grogne sociale en France. Le mouvement sera particulièrement suivi à la SNCF, à la RATP, dans les écoles, les hôpitaux. "Vous avez un certain nombre de concitoyens qui veulent refaire une grève dure comme en 1995. Moi, je pense qu'il faut un consensus comme en 1945 pour reforger notre système de retraites", lance François Cormier-Bouligeon, député LREM du Cher. Invité de France Bleu Berry ce mercredi, le député de la majorité estime que "les Français ont perdu confiance dans le système actuel."

Une réforme plus juste selon la majorité

Actuellement, il existe 42 régimes spéciaux différents. "C'est illisible. C'est un système injuste avec des différentes entre les retraités du public et ceux du privé. Il est injuste parce que 38% des femmes et 22% des hommes touchent moins de 1 000 euros brut par mois de retraite. Et puis c'est injuste parce que 20% des femmes qui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein. En moyenne, une femme touche 40% de moins qu'un homme. Ce système est devenu, en partie, inefficace", dénonce François Cormier-Bouligeon. D'où cette nécessité selon lui de mettre en place une réforme du système de retraites.

Comment François Cormier-Bouligeon explique cette défiance et cette mobilisation massive qui s'annonce ? "Il y a un manque d'information, il y a de la désinformation de la part de certains acteurs. Il y a donc un trouble, des incertitudes", assure le député LREM du Cher. "C'est une réforme réfléchie avec le Parlement, concertée avec les partenaires sociaux et débattue avec les citoyens. Tous les Français seront gagnants avec cette réforme parce qu'elle va pérenniser la retraite par répartition", ajoute-t-il.