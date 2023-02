Réforme des retraites : un débat "affligeant et consternant" pour des députés d'Indre-et-Loire de la majorité

"C'est fatigant". Voilà comment Fabienne Colboc décrit ses journées dans l'hémicycle. Depuis un peu plus d'une semaine et le début des débats sur la réforme des retraites, les échanges sont plus que houleux. Les incidents de députés se multiplient, à l'instar de Thomas Portes, e xclu pour 15 jours pour s'être mis en scène le pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt , ou encore Aurélien Saintoul, qui a indigné presque tous les bancs en qualifiant le ministre "d'assassin" et "d'imposteur". Avec cela, des milliers d'amendements ont été déposés contre la réforme.

ⓘ Publicité

Une situation qui a même poussé François Ruffin, le chef de file de La France insoumise pour le débat sur les retraites dans l'hémicycle, a demandé ce mardi à ses collègues d'être "à la hauteur du peuple" qui manifeste "sans heurts".

Le RN, le grand gagnant ?

En attendant pour Fabienne Colboc, ce qui se passe reste "affligeant, c'est consternant. On est soit hué, soit insulté. Je pense que les français ne comprennent pas nos débats", précise la députée de la majorité. "Cela donne beaucoup de lumière au Rassemblement National, car il montre une volonté de débat et cela efface ce qu'il prône en réalité*."*

Mais pour le député LREM Daniel Labaronne, la stratégie de la France Insoumise "que peut-être devrons-nous appeler la France Indigne, c'est de bloquer le débat. Moi j'appelle à un retrait de tous les amendements inutiles, qui ne font pas honneur aux débats parlementaires. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation, nous sommes là pour faire la loi et que les débats nous permettent de faire voter ou non cette loi." Un souhait en partie exaucé puisque le groupe écologiste a annoncé, ce mardi le retrait d'au moins 150 amendements pour accélérer les débats.

"La majorité a tronqué le débat"

Pas question pour autant de pointer du doigt les députés de la NUPES pour le député écologiste de la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire, Charles Fournier. Ces séquences, ces incidents sont pour lui "instrumentalisés par la majorité qui en profite pour faire durer les débats par des interruptions de séances et des demandes de sanctions", précise le parlementaire. "Il ne faut pas oublier que c'est d'abord le gouvernement qui a choisi de restreindre le débat en utilisant l'article 47.1 qui limite le débat à 20 jours. Sur une réforme aussi importante, le premier déni démocratique, il est là. C'est une manière de tronquer le débat."