Réforme des retraites : un responsable national de la CGT convoqué pour une action à Annonay

Le 6 septembre prochain, Sébastien Menesplier, responsable national de la branche énergie de la CGT, est convoqué par la gendarmerie la plus proche de son domicile à Montmorency en région parisienne. C'est la suite de l'enquête ouverte par la gendarmerie d'Annonay sous l'égide de la procureure de la République de Privas en Ardèche.

Plus de 5.000 foyers sans électricité

Le 8 mars dernier, au plus fort de la contestation sur les retraites, plus de cinq mille foyers avaient été privés d'électricité dans la région d'Annonay et dans le secteur de Saint-Vallier dans la Drôme. Le leader syndical avait alors assumé cette coupure , assumé aussi le choix de viser la ville du ministre du Travail Olivier Dussopt, pour sa portée symbolique.

Selon la convocation qu'il a reçue, Sébastien Menesplier devra s'expliquer en audition libre sur la "mise en danger d'autrui par personne morale par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence". C'est une première dans l'histoire selon la CGT. Jamais un leader syndical n'avait été convoqué en tant que personne morale pour des actions menées par des syndiqués.

"Un cap gravissime dans la répression syndicale"

Dans un tweet, la secrétaire nationale Sophie Binet évoque un "cap gravissime et inédit" dans la répression syndicale. Sébastien Menesplier que nous avons joint au téléphone ne se dit "pas totalement surpris face à un Etat devenu très répressif", avant d'ajouter que "ces convocations ne nous feront pas flancher". La CGT appelle les électriciens et gaziers à des manifestations partout en France** le jour de la convocation, le 6 septembre.