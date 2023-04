Réforme des retraites : une assemblée citoyenne réunie à Belfort pour se mobiliser différemment

Comment rester mobilisé après des semaines de contestations ? Comment manifester différemment, de façon plus originale, voire offensive, contre la réforme des retraites ? C'est l'objet d'une assemblée citoyenne, composée de militants politiques, syndicaux et d'opposants au projet, qui s'est réunie pour la deuxième fois à la Maison du Peuple à Belfort jeudi 30 mars.

« Les manifestations ne suffisent pas »

Dans la salle, une cinquantaine de personnes rassemblées par leur opposition à la réforme et leur volonté de retrouver du pouvoir d'agir : « Les manifestations ne suffisent pas : on voit bien comme le gouvernement est entêté. Il est grand temps de passer à l'action » approuve Françoise, qui prend note de toutes les idées avancées par les participants dans son calepin.

Actions à mener pendant ou en dehors des manifestations, chacun a droit à la parole pour faire ses propositions, à condition de respecter le principe de non-violence : « On a tous envie de quelque chose qui vienne de la population, un peu plus des tripes » commente Salomé, qui inscrit toutes les idées sur le tableau blanc. L'occasion de laisser une place à des initiatives plus originales voire plus audacieuses, précisément ce qui attire certains participants : « Peut-être que l'intersyndicale n'est pas assez offensive parce qu'ils ont des choses à respecter » ajoute-t-elle.

Complémentarité avec l'intersyndicale

Loin d'être un désaveu de l'intersyndicale, c'est une façon d'agir autrement pour Gérald, militant La France insoumise : « Les deux sont complémentaires. Même si on aimerait que les manifestations partent un peu plus dans tous les sens, que des mouvements soient reconduits, ce sont bien les jours d'appel à manifestation intersyndicale que les mobilisations sont importantes. Ce qui nous semble manquer, c'est le lien entre ces différentes journées » explique-t-il.

De quoi entretenir la ferveur du mouvement et pourquoi pas, l'ouvrir à de plus larges perspectives : « C'est l'occasion d'entendre d'autres paroles, explicite Nathalie. Ça fait du bien de voir d'autres gens motivés en dehors des manifestations. Dans les discussions, on passe des retraites à un projet de société, les choses évoluent » commente-t-elle.