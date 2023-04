Réforme des retraites : une conférence sur la fin de vie annulée à Dijon "pour des raisons de sécurité"

Une conférence/débat sur le thème de la fin de vie devait avoir lieu jeudi 20 avril 2023, Salle Devosge à Dijon. Mardi, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, Didier Martin, député de la majorité en Côte-d'Or, annonce par l'envoi d'un communiqué l'annulation de l'évènement. "Suite à des menaces sérieuses et avérées d’origine syndicale et en lien avec le mouvement contre la réforme des retraites".

Les trois autres députés Renaissance du département devaient également y participer, ainsi qu'Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, Brigitte Bourguignon, ancienne ministre de la Santé et de la Prévention ou Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d'éthique.

Le communiqué de Didier Martin

"Suite à des menaces sérieuses et avérées d’origine syndicale et en lien avec le mouvement contre la réforme des retraites, je suis contraint d’annuler et de reporter à une date ultérieure la conférence publique sur la fin de vie qui devait se tenir ce jeudi 20 avril 2023 à Dijon, en présence d’Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, et de nombreuses autres personnalités".

"J’ai dû prendre cette décision en responsabilité pour assurer la sécurité de l’événement et des 250 personnes déjà inscrites. Je regrette vivement que ce grand sujet de société de la fin de vie, qui nécessite un débat respectueux, serein et apaisé, ne puisse se tenir aujourd’hui dans de bonnes conditions".