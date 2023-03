Réforme des retraites : une coupure d'électricité à la préfecture de Dordogne

Une coupure ciblée d'électricité a touché environ 600 usagers du centre-ville de Périgueux et notamment la préfecture de la Dordogne, rue Paul Louis Courier ce jeudi 16 mars quelques dizaines de minutes entre midi et 13 heures, rapporte la direction d'Enedis. L'entreprise parle d'un "acte de malveillance volontaire" et annonce, comme à chaque fois, sa volonté de porter plainte.

La CGT Energies 24 a déjà revendiqué plusieurs coupures ciblées d'électricités depuis la mobilisation du 7 mars en Dordogne, mais cette fois, son secrétaire Laurent Lucas assure qu'il n'est "pas au courant" de la coupure et que son syndicat n'en est pas à l'origine.

Les syndicats ont rencontré le préfet

Au même moment, environ 200 personnes manifestaient au son des sifflets et des tambours devant les grilles du représentant de l'Etat dans le département, pour protester contre la mise au vote finale de la réforme des retraites.

Une délégation de six syndicalistes représentant chacune des organisations de l'intersyndicale a été reçue par le préfet : "Il nous a rappelé le processus de la démocratie parlementaire, on lui a répondu en parlant de démocratie sociale", sourit Mathieu Le Roch, le secrétaire départemental de la CGT en Dordogne. La préfecture dispose de générateurs électriques de secours.