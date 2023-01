Réforme des retraites : violente passe d'armes entre le député PS Olivier Faure et le ministre Olivier Dussopt

C'est un échange très tendu qui s'est déroulé ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale entre le premier secrétaire du PS Olivier Faure et le ministre du travail, l'Ardéchois Olivier Dussopt. La question portait sur la réforme des retraites. La discussion s'est envenimée quand le chef de file du PS a renvoyé le ministre à son passé d'élu socialiste.

"Je vous vois renier ce que vous avez été" attaque Olivier Faure

"Vous êtes aujourd'hui de celles et ceux qui vont défendre un projet de loi où celles et ceux qui ont commencé à travailler entre 14 et 20 ans auront à cotiser 44 années quand tous les autres n'auront à cotiser que 43 ans", a commencé Olivier Faure. "Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui, honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets", a-t-il poursuivi, "je vous ai connu avec Henri Emmanuelli, je vous ai connu avec Martine Aubry et je vous vois aujourd'hui, dans ce gouvernement, faire en sorte de renier complètement ce que vous avez été jusqu'ici, l'apôtre du progrès social".

"Les procès en trahison, je suis immunisé" répond Olivier Dussopt

"Les effets de manche ne marchent pas", lui a répondu Olivier Dussopt. "Les procès en trahison, je suis immunisé, surtout quand ils viennent de ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême gauche pour sauver leur siège", faisant allusion à la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes). "Vous défendez la retraite à 60 ans avec 43 annuités, vous allez appauvrir les retraités, vous êtes dans la roue de La France insoumise, vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon", a ajouté le ministre du travail avant de conclure : "c'est les sociaux-démocrates qui devraient avoir honte. Vous n'avez en réalité aucun intérêt pour les Français, le seul intérêt que vous avez, c'est pour votre congrès". Le congrès du PS se déroule actuellement, Olivier Faure y affronte au second tour jeudi le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol.