Réforme des retraites : Yannick Borde tacle son collègue d'Horizons, Yannick Favennec

Dans un tweet ce vendredi 17 mars, Yannick Borde épingle le député apparenté Horizons Yannick Favennec : "Je contribue au chaos, mais je ne l'assume pas, désespérant". Yannick Favennec a en effet annoncé qu'il ne voterait pas la réforme des retraites, mais malgré le passage en force du gouvernement avec le 49.3, il ne votera pas les motions de censure, dit-il pour ne pas participer au chaos. Pour Yannick Borde qui était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce vendredi 17 mars, "quand on demande des soutiens, à un moment, il faut être assez réglo et assez loyal, on n'est pas obligé de tout partagé, mais sur cette réforme, la position d'Edouard Philippe (le patron d'Horizons) a toujours été très claire, donc c'est un peu surprenant aujourd'hui de voir des parlementaires qui se revendiquent proches d'Horizons de ne pas soutenir ce qui a été proposé par le gouvernement."

