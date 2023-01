Réforme des retraites : "Ça se passera dans la rue", prédit le sénateur EELV de l'Isère Guillaume Gontard

Alors qu'Elisabeth Borne reçoit les syndicats ce mardi 3 janvier sur la réforme controversée des retraites, l'opposition de gauche se prépare à sortir dans la rue. "Ça va chauffer en janvier", prédit Jean-Luc Mélenchon. De même, le sénateur EELV de l'Isère Guillaume Gontard estime que "si le gouvernement tourne le dos au Parlement, effectivement, ça se passera dans la rue".

France Bleu Isère : Avant d'évoquer la réforme des retraites qui arrive, je voudrais qu'on dise un mot de la situation en Iran, car vous parrainez une manifestante, Elham Modaresi, une artiste kurde emprisonnée en Iran. Ça consiste en quoi ce parrainage ?

Guillaume Gontard : C'est une initiative de Nathalie Goulet, qui est une sénatrice centriste et qui s'occupe très fortement de ce sujet en Iran et qui propose justement de parrainer des manifestants. On est plusieurs centaines de parlementaires de France, mais aussi d'autres pays, de Belgique, du Canada, etc... Pour mettre la focale, mettre le focus sur ce qui se passe en Iran et sur ces personnes. Elham Modaresi est une artiste-peintre. Mais on a aussi plein de personnes de femmes, d'hommes qui sont emprisonnés, qui sont torturés. Alors on a évidemment peu d'informations, mais on sait, via les familles, ce qui est en train de se passer, c'est une vraie terreur qui est en train d'être mise en place par cette République islamique.

Alors c'est vrai qu'en face, ça peut paraître futile de poster via les réseaux sociaux, mais c'est tellement important. Et on voit que cette révolution en Iran qui est pleine d'espoir, le slogan est "Femme, vie, liberté", il y a besoin d'accompagner ce mouvement, montrer que l'Occident accompagne cette révolution et derrière ces personnes qui se battent tout simplement pour vivre normalement, pour leur liberté et donc tout simplement, je me suis associé à cette démarche.

Tout autre sujet, Guillaume Gontard, parlons de la réforme des retraites. Votre nouvelle patronne chez Europe-Ecologie-Les Verts Marine Tondelier a dit hier "Ça sera dans la rue que ça va se passer". Ça veut dire que vous, parlementaires, vous ne pouvez plus rien faire ?

Je ne vais pas dire ça en tant que parlementaire, on peut toujours faire et heureusement. On attend les déclarations et le texte qui sera présenté le 10 janvier. Ça a d'ailleurs été repoussé puisqu'on voit bien que le gouvernement n'était absolument pas prêt. Là où il y a une inquiétude - et là où on interpelle clairement le gouvernement - c'est sur la question du 49-3, c'est la question "est-ce qu'on veut débattre au Parlement ? Est-ce qu'il y aura un vrai texte dédié sur cette question des retraites ?". Là oui, on pourra débattre et on a des propositions à faire.

Ou bien est-ce comme ce que nous a annoncé Elisabeth Borne avant les vacances, via le projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale. Et là, on sait très bien pourquoi : c'est pour avoir la possibilité d'utiliser ce fameux article 49-3 et donc tourner le dos au Parlement. Si on tourne le dos au Parlement, effectivement, ça se passera dans la rue, parce que je pense que personne ne veut de cette réforme, qui n'est ni nécessaire, qui est injuste. Où est le progrès social derrière ce qu'on nous propose et derrière cet âge de 65 ans de départ à la retraite ?

Mais Guillaume Gontard, est-ce que véritablement vous avez à gauche la possibilité d'en appeler à la rue ? On voit qu'une majorité de Français sont opposés à cette réforme, vous devriez avoir un boulevard devant vous et pourtant la gauche est divisée. Pourquoi vous n'arrivez pas à saisir cette colère sociale ?

On verra bien. Mais en tout cas, j'en appelle à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne. Je regardais les enquêtes qui étaient faites ce matin sur la colère, sur parfois le désespoir des Françaises et des Français actuellement dans la période dans laquelle nous vivons. Alors évidemment, il y a la guerre en Ukraine, il y a la question énergétique, on a des personnes qui ont du mal à se loger, à se nourrir. Et on va leur donner comme seule perspective de leur dire "Vous allez travailler plus" ? Non je veux dire non.

On a aussi la question de la crise climatique. On a vu durant ses voeux qu'Emmanuel Macron venait de découvrir les conséquences de la crise climatique. A priori, personne ne l'avait prévenu. Pourtant, ça fait 30 ans, 40 ans que les scientifiques interpellent les politiques, je pense qu'on a mieux à faire réellement. Il n'y a pas d'urgence sur cette question des retraites.

Il y a tout de même un déficit en perspective ?

Oui mais le Conseil d'orientation des retraites nous dit que ce déficit, de toute façon, va se réduire du fait de la démographie. Après moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas rien faire. On peut faire une réforme, mais il faut tout mettre sur la table. Il faut réfléchir au financement de ce système de retraites, regarder sur la question du capital, sur la question des dividendes, de la pénibilité du travail. Et ça, ce sont toutes des choses qui sont comme tabou pour le gouvernement, on n'en parle pas. Par contre, on nous pose cet âge de 65 ans comme si c'était un dogme, sur lequel on ne peut pas toucher. Ça, ce n'est pas de la concertation, ce n'est pas de la discussion.

Alors c'est très sympathique, on rencontre Elisabeth Borne très régulièrement avec ma collègue à l'Assemblée Cyrielle Chatelain mais pour poser toujours les mêmes choses. Moi, j'attends le débat parlementaire. Et puis évidemment, il y aura cette mobilisation très forte je pense dans la rue. A la fois pour la question de la retraite, mais aussi pour la question plus globale de notre situation et de la vie de nos concitoyens et nos concitoyens.