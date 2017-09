Réforme du Code du travail : les ordonnances signées par Emmanuel Macron ce vendredi

C'est le jour J pour la réforme du droit du travail promise par Emmanuel Macron depuis la campagne électorale. Ce vendredi, les ordonnances sont présentées en conseil des ministres et seront signées par le président. Elles entreront en vigueur dès la semaine prochaine.

C'est écrit dans l'agenda officiel d'Emmanuel Macron : le président de la République signera les ordonnances réformant le Code du travail ce vendredi aux alentours de 12h45, sous les yeux des caméras et des appareils photos, dans la foulée d'un conseil des ministres au cours duquel les ordonnances seront présentées dans leur version définitives au gouvernement.

Cette signature intervient au lendemain d'une deuxième journée d'action contre les réformes prévues, qui a toutefois réuni moins de grévistes et de manifestants que la précédente, qui avait eu lieu le 12 septembre. Jeudi, ils sont 132.000 à avoir défilé dans toute la France selon le gouvernement, soit deux fois moins que la semaine dernière. La CGT affirme qu'elle va s'atteler "dans les meilleurs délais" à l'organisation d'une nouvelle journée de manifestation.

Pas de changements sur le fond

Pas de surprise à attendre de ces versions définitives : à plusieurs reprises, l'exécutif a prévenu que seules des améliorations rédactionnelles seront apportées, mais qu'il n'y aurait aucun changement sur le fond. Pas de changement donc sur le plafonnement des indemnités prud'hommales ni sur la fusion des instances de représentation du personnel, les deux points de friction majeurs.

Une fois les ordonnances signées par le chef de l'Etat, elles seront ensuite publiées au Journal Officiel. Ce devrait être une question de jours : dès leur publication, attendue en début de semaine prochaine, la plupart des dispositions mentionnées dans ces ordonnances pourront entrer en vigueur (et en particulier le plafonnement des indemnités prud'hommales).

Les décrets d'application scrutés

Entretemps, une nouvelle journée de contestation aura eu lieu : samedi, La France Insoumise appelle à une mobilisation des opposants au projet. Le leader du mouvement Jean-Luc Mélenchon assure que la mobilisation "ne fait que commencer". Et le 25 septembre, jour probable de la publication des ordonnances au JO, les routiers et plusieurs services publics ont déposé un préavis de grève.

Une partie des mesures n'entrera pas en vigueur immédiatement : elles devront faire l'objet de décrets d'application publiés dans les prochaines semaines (et dans un délai légal maximum de six mois). Et ces décrets vont être attentivement scrutés par les syndicats : en effet, c'est un décret qui devra fixer les moyens alloués aux nouvelles instances issues de la fusion des comités d'entreprise, des délégués du personnel et des CHSCT, les futurs "comités sociaux et économiques".

La loi de ratification d'ici trois mois

La méfiance des syndicats est d'autant plus grande que l'un des projets de décret, qui a circulé la semaine dernière, a été vu comme un "non respect de l'engagement du gouvernement" : alors que la baisse des indemnités prud'hommales devait être compensée par une hausse des indemnités légales quel que soit le licenciement, le texte du décret précise que cette revalorisation à hauteur de 25% ne concerne que les 10 premières années d'ancienneté. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a évoqué "un malentendu".

Même une fois les décrets publiés, les ordonnances seront encore de simples règlements. Dans les trois mois qui viennent, le Parlement se verra soumettre un projet de loi de ratification, indispensable pour que les mesures prennent la valeur de lois. Ce projet de loi sera, lui, discuté par les députés et les sénateurs. Les opposants espèrent donc du changement... même si le gouvernement a promis de rester ferme sur la question.