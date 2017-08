Réforme du droit du travail : dernière ligne droite pour le gouvernement et les partenaires sociaux

A partir de ce mardi, le cabinet de la ministre du Travail Muriel Pénicaud reçoit les représentants des syndicats et du patronat pour exposer les arbitrages sur la réforme du droit du travail. Mais plusieurs étapes subsistent avant l'adoption fin septembre.

Alors que le gouvernement profite des dernières heures de ses vacances, avant leur retour mercredi en conseil des ministres, leurs collaborateurs s'activent, tout particulièrement pour les équipes de la direction générale du travail (DGT), chargée de rédiger depuis le début du mois d'août les ordonnances qui réformeront le droit du travail.

A partir de ce mardi, les partenaires sociaux vont découvrir les premiers arbitrages sur cette réforme qui constitue le premier grand chantier du quinquennat d'Emmanuel Macron : les représentants du Medef seront reçus mardi par le cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Ils seront suivis mercredi de la CGTC, de la CFDT et de la CGT, jeudi par la CPME et Force ouvrière, et vendredi par la CFE-CGC et l'U2P.

Les "points arbitrés" présentés uniquement

Les ordonnances ne seront par présentées dans leur intégralité : la première mouture du document final devrait approcher les 200 pages et sera présentée la semaine prochaine. Cette semaine, ce sont les "points arbitrés" qui seront présentés, uniquement, selon le ministère. Sur ces points, les ordonnances pourraient donc encore être modifiées d'ici à leur envoi au Conseil d'Etat, la semaine prochaine.

Quels sont ces "points arbitrés" ? Le curseur le plus sensible pour les partenaires sociaux, c'est celui relatif au dialogue social dans les entreprises, en particulier sur la fusion des instances représentatives du personnel, et sur la possibilité de négocier avec un représentant du personnel non mandaté par un syndicat pour les PME où il n'y a pas de délégué syndical, deux mesures rejetées en bloc par les syndicats.

Les questions sur la "sécurisation des relations de travail" est aussi en débat, même si selon Matignon les syndicats sont "dans une logique d'acceptation" sur ces points, comme le plafonnement des indemnités prud'hommales. Enfin, sur l'articulation entre accords de branches et accords d'entreprise, l'exécutif assure qu'il y a consensus global, malgré un point de discorde qui subsiste, sur la latitude pour modifier les caractéristiques du CDD et du CDI de chantier.

Entrée en vigueur aux alentours du 25 septembre

Une fois ces arbitrages présentés, il restera encore près d'un mois avant une entrée en vigueur totale : le 31 août, le texte sera officiellement présenté, et transmis dans le même temps à cinq instances consultatives interprofessionnelles, qui seront consultées la semaine du 4 septembre.

Au même moment, le Conseil constitutionnel devra trancher sur la loi d'habilitation à légiférer par ordonnances, que 60 députés de gauche ont contesté. Si toutes ces validations sont acceptées, les ordonnances seront adoptées en conseil des ministres dans la semaine du 18 septembre, et publiées au Journal officiel autour du 25 septembre : elles entreront en vigueur immédiatement mais devront être ratifiées pour être pérennisées.

D'ici là, la CGT et Sud ont appelé à une journée de mobilisation contre ces réformes le 12 septembre. La France Insoumise, de son côté, appelle à un "rassemblement populaire" le 23 septembre.