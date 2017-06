Réforme du travail : le ministère du Travail porte plainte après la publication de documents

Le ministère du Travail a annoncé avoir porté plainte contre X pour vol et recel de documents, ce vendredi. Cette plainte fait suite à la publication dans Libération d'un document présenté comme exclusif, censé détailler des pistes de la future réforme du code du travail.

"L'administration du ministère du Travail a décidé de porter plainte contre X parce que cela porte atteinte à l'honneur et l'intégrité de toute l'administration", a déclaré la ministre du Travail Muriel Pénicaud, ce vendredi. Cette plainte fait suite au vol et recel d'un document présenté comme exclusif, publié par Libération mercredi. Un document d'autant plus confidentiel qu'il concerne la réforme du code du travail.

"L'administration a son honneur à défendre"

"Cela porte atteinte à l'honneur et à l'intégrité de toute l'administration", a justifié la ministre après avoir rappelé une nouvelle fois que le document publié n'engageait "en rien le gouvernement". "Ce sont quelques personnes qui ont enfreint la loi, le secret professionnel, qui ont volé ou divulgué des documents", a-t-elle ajouté.

"L'administration du ministère du Travail reste engagée, compétente. Elle est très mobilisée et je peux vous dire que chez les agents du ministère c'est très mal perçu. (...) Ils se sentent très atteints que l'un des leurs puisse faire une chose qui est si contraire aux lois de la République. Cette plainte veut dire ce qu'elle veut dire, ne concerne pas le gouvernement, mais l'administration a son honneur à défendre", a expliqué Muriel Pénicaud à franceinfo.

Des documents "non officiels" publiés dans Libération

C'est le quotidien Libération qui avait publié dans son édition de mardi une série de "pistes" qui avaient mis le feu aux poudres. Ces informations étaient tirées de documents "issus de la Direction générale du travail" et "datés du 31 mai", selon le journal.

Parmi les "pistes" évoquées dans le journal : la possibilité de négocier, à l'échelle de l'entreprise, le motif du licenciement, mais aussi le niveau des indemnités légales de licenciement ou encore les critères de recours aux CDD. Autant de mesures qualifiées de "pas acceptables" par les syndicats. Tentant de calmer la polémique, la ministre du Travail avait alors assuré qu'elle n'avait "pas de plan caché" et que le document cité par le quotidien n'était pas "officiel".

► LIRE AUSSI | Réforme du travail : le gouvernement précise son calendrier et les principales propositions