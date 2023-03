Réformes de retraites : l'interview d'Emmanuel Macron peu suivie par les clients d'une brasserie de Dordogne

Il est 13 heures, le journal télévisé se lance. Un des serveurs de la brasserie Le Foch monte le son mais évite de le mettre trop fort. Dans ce restaurant de Thiviers, en Dordogne, l'apparition sur l'écran du chef de l'Etat qui s'exprime pour la première fois depuis l'adoption de la réforme des retraites ne fait réagir personne. La voix d'Emmanuel Macron se noie dans le brouhaha de la salle à manger. Tous les clients sont venus se restaurer, loin des préoccupations politiques.

"Je ne vois pas pourquoi on devrait l'écouter, lui n'écoute jamais son peuple", lance Elodie qui s'est placée très loin de la télévision. D'autres, comme Véronique, sont assis en face de l'écran, mais détournent le regard. "Nous ne sommes pas venu regarder le Président, enfin s'il est encore vraiment président…, soupire la femme qui mange avec son mari, cet homme n'a aucune parole donc ses annonces ne sont pas valables".

Un mauvais timing ?

Un seul client entend les mots prononcés par Emmanuel Macron, mais pas par choix. Paul mange sous la télévision et attend avec impatience que l'interview se termine. "Un discours de plus de cinq minutes n'est pas audible par le commun des mortels" , s'amuse celui qui dit n'entendre que de la communication de la part du Président. Pourtant, l'industriel s'intéresse au sujet de la réforme des retraites : "Je ne suis pas critique sur le fond mais sur la forme et le 49-3, ils auraient dû faire différemment" .

A la table d'à côté, Elise mange avec ses amies. Elle est gréviste et ira dans la rue jeudi quelque soit les propos d'Emmanuel Macron. "Faire une allocution le mercredi midi quand tout le monde travaille, c'est la preuve qu'il ne veut pas s'adresser aux personnes concernées", estime la jeune femme. Pour Jean-Paul, il aurait même dû parler il y a plusieurs jours car "c'est trop tard, il n'empêchera plus le bazar dans la rue".

"Il ne va rien lâcher"

Ce chef d'entreprise est à table avec trois collègues. Ils sont trop loin pour entendre le Président mais s'intéressent à ses annonces. "Qu'est-ce qu'il est en train de dire ?", demande Brigitte. Sur la "confiance" que renouvelle le chef de l'Etat à la Première ministre Elisabeth Borne, ils sont unanimes : "il a raison, elle a du courage et ce n'est pas de sa faute à elle".

L'interview se termine, les clients regarderont peut être des extraits en replay ou au journal de 20 heures. Mais Jean-Paul pense que ce qu'annonce le Président n'aura aucun impact sur la mobilisation. "Il ne va rien lâcher et les syndicats non plus, donc la situation ne va pas s'arranger", regrette celui qui a peur des conséquences des tensions sociales sur les petites entreprises comme celle qu'il dirige.