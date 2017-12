Sept mois après son accession au pouvoir, le chef de l'Etat, qui fêtera ses 40 ans la semaine prochaine, a défendu son bilan sur fond d'embellie de popularité dans les sondages après une chute sans précédent au cours de l'été.

Emmanuel Macron s'est plié pour la deuxième fois depuis le début de son mandat ce dimanche à l’exercice de l’entretien télévisé, cette fois sur une chaîne du service public, France 2 Une interview enregistrée en début de semaine.

Réformer le "plus vite possible"

"Je fais ce que j'ai dit, ça étonne peut-être, ça en contrarie d'autres, ça fait peut-être longtemps que ce n'est pas arrivé mais je fais ce que j'ai dit". "J'essaie de le faire au mieux, parfois on y arrive tout de suite, parfois il y a des choses qu'on explique mal." "Il faut reconnaître ses erreurs (...) mais sachez que je suis pleinement déterminé et à la tâche chaque jour, chaque heure pour faire ce que j'ai promis de faire", a-t-il souligné, à l'adresse des Français.

En élisant "un président de 39 ans, qui n'avait aucun parti, que personne ne connaissait et qui sortait de nulle part, la France a stupéfait l'Europe et le monde" et cette victoire "m'oblige à rassembler tous ceux qui sont prêts à faire avancer le pays", estime-t-il.

Sur le plan économique, Emmanuel Macron prévoit que les ordonnances réformant le code du travail, sa première grande réforme, donneront des résultats sur le chômage "dans les cinq ans".

Pas "intéressé" par le commentaire politique

"Je lis tout" mais "je commente peu", a précisé le chef de l'Etat, car "le commentaire politique" des "gens qui s'opposent pour ou insulter ou décréter" n'intéresse "pas le président de la République".

Pour lui, la déclaration du nouveau président des Républicains, Laurent Wauquiez, qui l'accuse d'avoir "la haine de province", "n'apporte rien au pays". "Je la lui laisse, qu'il vive avec, ça fera son quotidien. Ca ne fera pas manger les Françaises et les Français, ça ne fera pas progresser le pays".

Le climat, Trump et Hulot

Emmanuel Macron a réuni mardi une soixantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, en l'absence notable du président américain Donald Trump, qui a sorti les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat. Mais il n'est pas sûr, selon le président français, que M. Trump soit "convaincu" que "le réchauffement climatique n'existe pas".

Emmanuel Macron a par ailleurs rendu hommage à son ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, "un inquiet" qui "n'est jamais satisfait". "J'ai besoin de gens qui vivent dans le creux de leur ventre la nécessité de changer, de prendre les décisions (...). Je ne veux pas des gens qui soient assis et contents d'être ministre", explique-t-il.

Sa vision de l'avenir en Syrie

Sur la Syrie, Emmanuel Macron prévoit la fin de la guerre contre le groupe Etat islamique "mi, fin-février". Il faudra alors "parler" avec Bachar al-Assad et ses représentants pour construire la paix, même si le président syrien devra ensuite "répondre de ses crimes devant son peuple, devant la justice internationale".

L’audiovisuel public

Le président a par ailleurs confirmé le lancement début 2018 d'"un grand travail de réflexion" sur l'audiovisuel public qui doit, selon lui, s'adapter aux nouveaux usages des téléspectateurs et mieux répondre à ses missions de service public.