Réfugiés d'Ukraine : le député de Haute-Garonne Sébastien Nadot propose que la France affrète des bus

Une quinzaine de députés proposent au gouvernement français d'affréter des bus pour aller chercher les réfugiés ukrainiens et de transformer pour eux les centres de rétention administrative en lieux d'hébergement transitoire. Des élus communistes, non-inscrits comme Jean Lassalle, UDI et socialistes ont signé le texte porté par l'ancien député de la majorité présidentielle, Sébastien Nadot, qui appartient aujourd'hui au groupe "Libertés et Territoires".

Des propositions déjà expérimentées par certaines collectivités locales

Le parlementaire occitan travaille principalement sur les questions de migrations. Cet ancien professeur d'EPS est à la manœuvre d'une proposition de résolution déposée le 7 mars à l'Assemblée nationale. Le texte n'a toutefois que très peu de chances d'être débattu dans l'hémicycle.

Le député de Haute-Garonne y voit surtout un symbole, une façon d'interpeller l'exécutif sur le rôle de la France dans l'accueil digne de ces personnes.

Sébastien Nadot propose de déployer des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en charge des demandes d'asile en Ukraine, Pologne, Moldavie, Slovaquie, Roumanie et Hongrie. Il suggère aussi que des bâtiments publics et militaires non-affectés soient réquisitionnés pour l'accueil des réfugiés. Certaines collectivités ont déjà fait ce choix, comme le Département du Gers qui a décidé de mettre l’ensemble de son patrimoine départemental inoccupé à disposition des familles ukrainiennes.

La ville de Perpignan, dirigée par Louis Alliot (RN) a de son côté envoyé deux cars à la frontière ukraino-polonaise. Le 6 mars dernier, 111 réfugiés de Kiev, Lviv et Odessa sont arrivés dans les Pyrénées-Orientales, principalement des enfants, mais aussi des adolescents, des femmes et des personnes âgées. Ils ont été hébergés dans un gymnase avant d'être dispatchés dans les logements proposés par les Perpignanais.

L'Union européenne a connu en deux semaines plus de deux millions d'arrivées, autant que lors de l'afflux de demandeurs d'asile, en majorité syriens, de 2015 et 2016. Pour sa part, Paris prévoit l'arrivée massive dans les prochaines semaines en France de 50.000 à 100.000 personnes.