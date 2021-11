Regain d'adhésions chez les Républicains en Sarthe avant la primaire fermée

La date qui compte c'est celle du 16 novembre. C'est ce jour-là qu'on été arrêtées les listes d'adhérents pouvant participer au congrès du parti les Républicains, deux semaines avant le premier tour de cette primaire fermée pour désigner un(e) candidat(e) à l'élection présidentielle.

En Sarthe, cette échéance a suscité une vague d'adhésions : la fédération annonce dans un communiquer compter 831 membres à jour de cotisation au 16 novembre. Parmi eux "300 nouvelles adhésions depuis septembre, soit une progression de près de 60% en 3 mois" calcule Maxime Meunier, le président de la fédération sarthoise.

Le nombre de Sarthois ayant leur carte chez Les Républicains a beaucoup fluctué ces dernières années : 2 200 en 2015, 624 en 2018.

La primaire réservée aux membres du parti se déroulera en ligne et en deux tours, très rapprochés : 1 et 2 décembre puis 3 et 4 décembre.