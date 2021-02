Régine Engström, première femme préfète du Loiret et du Centre-Val de Loire

Régine Engström est nommée préfète du Loiret et du Centre-Val de Loire, ce mercredi, sur décision du conseil des ministres : à 55 ans, elle sera la première femme dans l'Histoire à occuper ce poste. Son installation aura lieu dans une quinzaine de jours à Orléans.

Ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, Régine Engström a occupé plusieurs postes importants au sein de la Ville de Paris entre 1987 et 2016 (elle a notamment dirigé le service des Espaces verts et Jardins) et a été secrétaire générale des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de 2016 à 2019.

Passée dans le privé en novembre 2019 (au sein du groupe immobilier Nexity, dont elle était directrice des partenariats stratégiques et de la responsabilité sociétale et environnementale), elle succède à Pierre Pouëssel, qui ne finira donc pas sa carrière comme préfet du Centre-Val de Loire.

Pierre Pouëssel sera resté moins de deux ans

Victime d'un grave malaise de santé en novembre dernier, ce dernier est toujours en convalescence dans un établissement hospitalier, nous indique-t-on en préfecture, "il va bien, mais il en a pour encore plusieurs semaines avant de reprendre pleinement". Pierre Pouëssel, âgé aujourd'hui de 66 ans, était arrivé comme préfet du Centre-Val de Loire et du Loiret en 2019. Une fois rétabli, il occupera un poste de chargé de mission auprès du secrétaire général du ministre de l'intérieur, place Beauvau.