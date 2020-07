Région Auvergne-Rhône-Alpes : l'opposition demande des comptes à Laurent Wauquiez sur l'achat des masques

Polémique à la Région Auvergne-Rhône-Alpes autour de l'achat des masques. L'opposition socialiste demande des comptes à Laurent Wauquiez et dénonce un coup de communication au budget faramineux.

Laurent Wauquiez s'est-il offert un coup de pub avec la distribution des masques ? C'est en tout cas ce que lui reproche une partie de l'opposition au Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le 16 avril, le président d'AURA promettait que 9 millions de masques seraient distribués dans la région. Un par habitant.

Le coût de l'opération annoncée à l'époque était d'environ 35 millions d'euros. Un budget largement dépassé selon Jean-François Debas, président du groupe socialiste et démocrate à la région Auvergne-Rhône-Alpes : "La région a dépensé 65 millions d'euros pour environ une quinzaine de millions de masques. La moitié de l'argent a été utilisé pour les distribuer et communiquer. Cette opération qui a tourné à la communication personnelle de Laurent Wauquiez n'est pas digne !"

Dans une lettre ouverte publiée ce mardi sur Twitter, les socialistes demandent des comptes. L'origine des masques, le nombre exact commandé et pour quel coût. Ils reprochent également à Laurent Wauquiez de s'être approprié, en son nom et celui de la région, les 39 millions d'euros donnés par l'Etat, l'UE et les collectivités pour l'achat de masques.

"Je ne comprends même pas le truc a répondu Laurent Wauquiez. Nous sommes la seule région à avoir pu fournir un masque à chaque habitant. Pourquoi cette obsession tout d'un coup de faire des polémiques ? Ils nous reprochent quoi ? D'avoir été cherché des financements ? Évidemment que nous sommes allés chercher des financements !"