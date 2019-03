Région Auvergne-Rhône-Alpes: les élus MODEM pourraient quitter la majorité

Leur alliance remonte à 2015. A ce moment-là, le MODEM et Les Républicains de Laurent Wauquiez scellent un accord : ils seront alliés à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Aujourd'hui, les sept élus MODEM de la région ne sont plus du tout sur la même longueur d'ondes. Ce jeudi, ils tiennent une réunion entre-eux "pour clarifier la situation".

Des élus décident déjà de se retirer

Certains conseillers régionaux Modem pourraient décider dès ce jeudi de quitter la majorité régionale. Francois-Xavier Penicaud, élu Modem du Rhône, annonce dès ce mercredi sa rupture avec Laurent Wauquiez. Dans une tribune il explique que selon lui le pacte de 2015 n'est plus respecté par Laurent Wauquiez et qu'il n'y a plus de "cloison étanche soit installée entre la politique régionale et la politique nationale". Ce jeudi, il demandera à ses collègues du Groupe « MoDem et Indépendants » de faire comme lui.

Le président du MODEM en Savoie demandent aux élus de s'éloigner de Laurent Wauquiez

Le président du MODEM en Savoie est sur la même ligne. Jean-Philippe Fages avait déjà demandé à l'automne dernier aux élus centristes de la région de prendre leurs distances avec Laurent Wauquiez. Le député savoyard Patrick Mignola avait d'ailleurs démissionné au même moment de la région pour prendre des responsabilités nationales dans son parti.

A l'approche des Européennes fin mai, Jean-Philippe Fages demande de nouveau aux sept élus MODEM qui sont encore dans l'exécutif régional de rendre cette charge et de rester simple conseiller, voire même de passer dans l'opposition. Pour lui, les convictions centristes et européennes du MODEM sont incompatibles avec celles de Laurent Wauquiez.

"Il est anormal que des élus MODEM s'affichent aux côtés de Laurent Wauquiez sachant qu'il s'appuie sur cette région pour grandir sur le plan national. Il est de notre devoir d'être fidèles à nos convictions et à nos électeurs qui réclament cette clarté depuis quelques mois", dit Jean-Philippe Fages sur France Bleu Pays de Savoie