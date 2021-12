Région Grand Est : budget, cartes grises, trains et écologie au menu de la dernière session de l'année

Avant les débats dans l'hémicycle à Metz jeudi et vendredi, Jean Rottner et quelques membres de sa majorité ont présenté les grandes lignes de la dernière session du Conseil Régional du Grand Est de cette année 2021. "Cette séquence sera dense, promet le président, notre programme électoral se met en place."

Un budget en hausse

Les conseillers débattront des orientations budgétaires pour 2022. Un budget de 3,5 milliards d'euros, en hausse de 3,6% par rapport à l'exercice précédent. La Région disposera d'une capacité d'investissement d'1,4 milliard d'euros et annonce une baisse de ses dépenses de fonctionnement de 2,6%.

Trains transfrontaliers

Pour développer ses lignes régionales transfrontalières, la région mise sur l'ouverture à la concurrence. Ainsi, après l'approbation des élus, les appels d'offres pour 7 lignes seront lancés d'ici à la fin de l'année : 2 entre l'Alsace et l'Allemagne et 2 entre la Moselle et l'Allemagne : Metz-Trèves et Metz-Sarrebruck. "Nous allons créer certaines lignes ferroviaires en semaine" s'enthousiasme le vice-président aux transports David Valence qui donne l'exemple de Metz-Trèves : une ligne régulière avec 8 allers-retours chaque jour en semaine. Pour chacune des lignes concernées, il s'agira de trains achetés par le Conseil Régional, compatibles pour rouler de part et d'autre de la frontière, et mis à disposition de l'opérateur retenu, français ou étranger. L'enveloppe pour l'achat des trains s'élève à 375 millions d'euros, avec la participation des 3 Landers voisins. Mais il faudra aussi moderniser certains tronçons peu entretenus par la SNCF ces dernières années. L'état y apportera son concours financier assure les élus.

Hausse de la taxe sur les cartes grises

C'est l'annonce qui va faire grimacer les automobilistes de la région : la taxe sur les certificats d'immatriculation va augmenter de 42 à 48 euros. "On était bien en dessous de la moyenne nationale explique Marc Sebeyran, vice-président en charge des finances, nous devons être cohérents entre nos objectifs environnementaux et nos capacités budgétaires." En contrepartie, la région augmente son aide à la conversion des véhicules essence au bioéthanol : le soutien pour l'installation d'un kit bioéthanol passe de 500 à 550 euros.

Le climat : "fil rouge" de l'action régionale

Transport, santé, économie, culture : la région s'inscrit dans la démarche "d’évaluation Climat". Les politiques publiques se doivent d'être exemplaires face aux défis climatiques et environnementaux. Exemple : un plan régional de soutien à la filière automobile doté de 100 millions d'euros pour aider les entreprises dans la transition vers les nouvelles énergies. A retenir également : la création d’une Société Régionale d’Investissement spécialisée dans les énergies renouvelables. Elle doit permettre à la région d'investir dans des projets de production d'énergie verte (biogaz, hydraulique, éolien, photovoltaïque, géothermie, agrocarburants...)