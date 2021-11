Région PACA : l'appel du RN Thierry Mariani aux élus LR pour un "contrat de gestion régionale"

Dès la déclaration de Renaud Muselier annonçant son départ du parti Les Républicains, son adversaire RN à la région PACA avait réagit sur Frane Bleu Provence en tendant la main aux élus LR de la région PACA : "Rester dans cette majorité, c'est soutenir clairement désormais la majorité présidentielle (...) où alors il y a un sursaut d'honneur des élus LR", affirmait le chef de file du Rassemblement national en PACA. Thierry Mariani n'hésitait pas à encourager les élus LR à le rejoindre : "ils sont une trentaine, on est prêts à faire une majorité avec eux !", confiant toutefois qu'il n'avait guère d'illusions et que personne ne s'était manifesté.

Un "contrat de gestion régionale" LR-RN

Cependant, ce jeudi, le RN persiste dans une tribune et veut convaincre les élus LR que même s'ils se sont "confrontés récemment", ils se connaissent "depuis longtemps" et ont mené "davantage de combats côte à côte que face à face". Thierry Mariani précise même la collaboration qu'il imagine entre les déçus de LR et son parti : pas question de fusion, mais plutôt "un contrat de gestion régionale, dans lequel chacun garderait sa liberté de parole et d'action au niveau de la politique nationale." En expliquant que "ce contrat s'articulerait autour d'idées simples qui irriguent nos engagements respectifs : l'équilibre et l'équité territoriale, la défense de nos racines, le renforcement de la sécurité, la sobriété budgétaire et fiscale."

"Il suffirait de 23 élus courageux de la droite et du centre pour que notre Région échappe à la domination macroniste"-Thierry Mariani

Thierry Mariani a fait ses calculs : "Le groupe des élus RN, Droite populaire et indépendants comporte 39 élus. Il suffirait de 23 élus courageux de la droite et du centre pour que notre Région échappe à la domination macroniste", écrit le chef de file du RN à la Région PACA. Pour ceux qui l'auraient oublié, il précise dans la signature de sa tribune qu'il est un ancien vice-président de l'UMP.