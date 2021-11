Région PACA : les élus de la majorité refusent l'appel de Thierry Mariani

La réponse n'a pas tardé : alors que le RN Thierry Mariani lançait un appel aux élus LR de la Région PACA pour travailler ensemble, les destinataires de ce message ont immédiatement réagi. C'est non.

Pas question pour eux de travailler avec le RN, et de trahir Renaud Muselier, même si le président de la Région ne fait désormais plus partie du parti Les Républicains. Le communiqué validé à l'unanimité par les élus de la majorité et diffusé ce jeudi soir confirme d'ailleurs qu'ils sont d'accord avec sa décision : "Nous sommes solidaires de ce choix motivé par l’éthique d’un "militant historique" qui durant sa vie publique a toujours été fidèle aux valeurs du Général De Gaulle portées par la "France Libre".

"Renaud Muselier peut compter sur notre fidélité, notre loyauté et notre enthousiasme collectifs." - Les élus de la majorité de la région PACA

L'épisode des élections régionales de juin dernier, au cours duquel Renaud Muselier a pu bénéficier du soutien de la majorité présidentielle pour conserver la Région, est assumé : "Renaud Muselier a su avec Christian Estrosi et Hubert Falco tenir le « cap » et conduire notre liste de rassemblement régional à la plus belle victoire jamais remportée depuis que notre assemblée est élue au suffrage universel. Cette victoire, nous l’avons obtenue ensemble, forts de nos 11 sensibilités politiques face au Rassemblement national".

Une façon pour les élus de faire savoir que la décision personnelle de Renaud Muselier n'a aucune incidence sur la gestion à venir de la Région PACA.