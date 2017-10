Région Pays-de-la-Loire : Christophe Clergeau tacle à son tour Bruno Retailleau

Avant la session budgétaire de jeudi et vendredi au Conseil régional des Pays-de-la-Loire, l'opposition de gauche dresse un bilan sévère des 20 mois de Bruno Retailleau à la présidence de la région.

Pour l'opposition au Conseil régional des Pays-de-la-Loire, la région est tout bonnement "à l'arrêt" depuis la victoire de la droite et du centre en 2015. La gauche qui dresse un bilan très sévère des 20 mois de Bruno Retailleau à la présidence et qui accuse "d'abandon de poste" celui qui a fait le choix du Sénat pour respecter la règle du non-cumul des mandats. Le chef de file de l'opposition, Christophe Clergeau, s'en est expliqué sur France Bleu Loire Océan ce mardi matin.

Il est normal qu'on dise quel est son bilan et qu'il ne parte pas avec une auréole au-dessus de la tête

"Ce n'est pas notre bilan qui est sévère, ce sont les chiffres", assure Christophe Clergeau. "Quand les politiques de recherche et de développement économique s'effondrent, quand la région stoppe les investissements pour de nouveaux lycées, ne prend pas en compte les évolutions démographiques des Pays-de-la-Loire, quand la région tourne le dos à ses traditions d'ouverture, promeut une forme d'ordre morale ou de régression dans l'ouverture au monde, dans la valorisation des diversités et des cultures pour ne prendre que ces exemples, ce sont des choix assumés par Bruno Retailleau. Et il est normal, quand il part, qu'on dise quel est son bilan et qu'il ne parte pas avec une auréole au-dessus de la tête".

L'opposition dresse un bilan sévère de la présidence de Bruno Retailleau - Parti socialiste

C'est mauvais pour la région que son président parte parce que ça crée de l'incertitude

Dans le même temps, l'opposition tacle aussi Bruno Retailleau sur son choix de quitter la région. Mais à entendre cette liste de critiques, est-ce que ce n'est pas mieux qu'il parte ? "C'est leur choix, ce n'est ni bien, ni mauvais", poursuit Christophe Clergeau. "C'est mauvais pour la région que son président parte parce que ça crée de la désorganisation, de l'incertitude, de la rupture dans les politiques publiques. Et la région a déjà perdu beaucoup de temps. Il n'y a plus de temps à perdre et l'urgence pour Christelle Morançais (la conseillère régionale de la Sarthe qui va succéder à Bruno Retailleau à la présidence, ndlr), c'est de redresser la barre et de corriger les erreurs qui ont été faites par Bruno Retailleau depuis près de deux ans".

L'une des décisions les plus graves de la majorité actuelle, c'est Christelle Morançais qui l'a prise

Christelle Morançais, élue les Républicains, vice-présidente en charge de l'apprentissage, qui va donc prendre la suite de Bruno Retailleau qui reste lui conseiller régional. Difficile donc de croire à un changement radical de politique. "C'est une femme de droite, elle est dépositaire du bilan. L'une des décisions les plus graves prises par la majorité actuelle c'est de supprimer la formation pour 6.000 chômeurs dans la région et c'est Christelle Morançais qui a pris cette décision. Maintenant, c'est à elle de dire quel type de présidente elle veut être, comment elle veut travailler avec les habitants, avec les acteurs associatifs, syndicaux. Si elle a des différences, si elle veut corriger le tir, elle a les manettes à partir de jeudi, à elle de faire son travail et de nous dire dans quelle direction elle veut aller".