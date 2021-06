Régionales en Occitanie : un sondage place Carole Delga en tête au second tour, même en cas de quadrangulaire

Un nouveau sondage réalisé pour France 3 place le candidat du RN Jean-Paul Garraud en tête au premier tour, mais la présidente socialiste sortante gagnerait au second, même en cas de quadrangulaire avec le RN, LR et LREM.

A peine plus d'une semaine après le sondage IFOP pour La Tribune et Europe 1 sorti le 1er juin dernier, un nouveau sondage publié ce mercredi, voit Carole Delga l'emporter, à moins de quinze jour du premier tour des élections régionales. Ce sondage est réalisé par Ipsos Sopra Steria pour France 3.

Le RN en tête au 1er tour

Réalisé sur 1000 personnes inscrites sur les listes électorales en Occitanie , entre le 3 et le 7 juin, ce sondage indique que Carole Delga, la candidate socialiste et Jean-Paul Garraud creusent l'écart avec les autres candidats. Le candidat du Rassemblement National arriverait toujours en tête au 1er tour, le 20 juin prochain, avec 33% des voix, soient trois points de plus que le précédent sondage, alors que Carole Delga est crédité de 30% des voix. C'est 4 points de plus que le sondage de la semaine dernière, la présidente sortante effectue donc un léger rattrapage.

Aurélien Pradié, des Républicains, et Vincent Terrail-Novès soutenu par En marche et le Modem perdent des voix, et sont à égalité à 11%. Quant à Antoine Maurice lui ne serait même pas au 2nd tour, car il tombe à 8 % d'intention de vote (il faut 10% des suffrages exprimés pour se maintenir), et pourrait être obligé de fusionner avec Carole Delga.

Intention de vote au premier tour selon le sondage Ipsos Steria pour France 3 :

Jean-Paul Garraud (RN) : 33%

Carole Delga (PS) : 30%

Aurélien Pradié (LR) : 11%

Vincent Terrail-Novès (LREM) : 11%

Antoine Maurice (EELV) : 8%

Myriam Martin (FI) : 4%

Malena Adrada (LO) : 2%

Jean-Luc Davezac (régionaliste) : 0,5%

Anthony Le Boursicaud (liste citoyenne) : 0,5%

Hypothèse de quadrangulaire

Selon ce sondage pour France 3, 90 % des électeurs prêts à voter Europe écologie au premier tour assurent qu'ils voteront pour la liste de Carole Delga au second. Même en cas de quadrangulaire, la présidente sortante serait largement reconduite, avec 41% des voix soient sept points de plus que Jean Paul Garraud (34%), qui lui lui n'a pas un tel réservoir de voix.

Ceci étant, le renforcement du Rassemblement National est net, au premier comme au second tour, par rapport au précédent sondage ; et ce au détriment de la droite et du centre.

Intentions de vote au second tour en cas de quadrangulaire :

Carole Delga (PS) : 41%

Jean-Paul Garraud (RN) : 34%

Vincent Terrail-Novès (LREM) : 13%

Aurélien Pradié (LR) : 12%

Un débat des régionales sur France 3 en partenariat avec France Bleu Occitanie

Après le débat organisé sur France Bleu Occitanie, un nouveau débat se tient ce mercredi soir à Mirepoix, en Ariège, à 21h05. Il est en partenariat et avec la participation de France Bleu Occitanie et son rédacteur en chef Julien Corbière. Huit des neuf candidats têtes de liste (manque à l'appel Anthony Le Boursicaud).