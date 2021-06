Elections régionales : Xavier Bertrand, invité de "Débat et des Hauts-de-France" ce lundi

C'est la dernière ligne droite avant le 1er tour des élections régionales, le dimanche 20 juin. Les 4 principaux candidats sont tous les soirs, après le journal de 18h, les invités de France Bleu Nord en partenariat avec France 3 et la Voix du Nord. Xavier Bertrand ouvre le bal ce lundi soir.

Xavier Bertrand, invité de l'émission "Débat et des Hauts-de-France"

Il est le président sortant et concentre forcément les critiques de ses 6 adversaires. Xavier Bertrand, président divers droite du conseil régional des Hauts-de-France, est l'invité de "Débat et des Hauts-de-France" ce lundi 14 juin, de 18h à 19h. Il évoquera les thèmes de l'emploi, des transports, de la santé, la polémique sur les éoliennes. Avant ce rendez-vous médiatique, il s'était confié au micro de France Bleu Nord sur des questions plus personnelles :

Bilan sur l'emploi

Vos 3 médias de proximité, France Bleu Nord, La Voix du Nord et France 3 Nord-Pas-de-Calais s'unissent pour cette nouvelle émission politique spéciale "Régionales 2021". Dans la première partie, Xavier Bertrand répondra aux questions d'Hélène Tonneillier (France 3) sur son bilan sur l'emploi, sur ses propositions en cas de deuxième mandat.

Transports, santé

Dans la deuxième partie, le président du conseil régional évoquera ses projets en terme de transports : Réseau Express Grand Lille, canal Seine-Nord, ligne Amiens-Paris. Il abordera aussi le thème de la santé, l'une des principales préoccupations des habitants depuis la crise du Covid-19.