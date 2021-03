Régionales 2021 : Bruno Bonnell ne fera "pas de combat contre quelqu'un, mais pour notre projet"

Ce weekend l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem a officialisé sa candidature pour le parti socialiste et plusieurs formations de gauche. Le député du Rhône Bruno Bonnell, investi lui depuis début février par LREM, va donc à nouveau affronter la socialiste, qu'il a battue lors des législatives en 2017. "C'est une candidate d'intermittence puisqu'elle ne revient dans la région que pour des élections", commente le député de la sixième circonscription du Rhône. Il ajoute que de toute façon il ne fera pas "de combat contre quelqu'un, mais pour notre projet".

Bruno Bonnell, tête de liste LREM pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Copier

Un projet qu'il souhaite centrer sur le développement économique de la région, parce que c'est "ce qui génère de la solidarité et de la générosité; on peut s'engager à faire plein de choses socialement, si on n'en a pas les moyens, ce sera une grande difficulté". Bruno Bonnell souhaite aussi faire de la jeunesse une priorité. Il estime aussi que certains "chantiers capitaux" ont été laissés de côté par l'équipe de Laurent Wauquiez, comme celui d'un "un RER entre Saint-Étienne et Lyon".