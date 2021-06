Régionales 2021 en AURA : "c'est la victoire d'un cap clair" se félicite Laurent Wauquiez

Le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez est arrivé largement en tête du deuxième tour des élections régionales ce dimanche. La liste menée par le candidat LR-UDI a obtenu 55,9% des voix selon une première tendance d'Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu.

Un cap clair en politique

Laurent Wauquiez s'est exprimé ce dimanche soir devant ses supporters remerciant son équipe et les électeurs qui lui "ont manifesté leur soutien et ils l'ont manifesté avec force et, rarement, notre région n'a été aussi unie." Pour le président sortant de la région Auvergne-Rhône Alpes, "cette victoire franche, elle nous rappelle aussi une leçon essentielle en politique : on gagne toujours à rester fidèle à ce qu'on est et aux principes qu'on s'est fixés. En politique, je me suis fixé un cap clair, je m'y suis toujours tenu et je m'y tiendrai. Et la victoire de ce soir, c'est la victoire d'un cap clair."

"Les terres de l'extrémisme sont celles qu'on lui abandonne quand on ne voit pas ce qui se passe dans le pays et quand on renonce à agir" - Laurent Wauquiez

Le président sortant, qui va donc débuter un nouveau mandat à la tête du conseil régional d'Auvergne-Rhône Alpes avec ses colistiers, a rappelé ce dimanche soir ses objectifs en tant "la défense des classes moyennes, le refus de tout compromis par rapport au communautarisme, la sécurité dont nous avons fait notre priorité dans cette région depuis cinq ans. Les terres de l'extrémisme sont celles qu'on lui abandonne quand on ne voit pas ce qui se passe dans le pays et quand on renonce à agir. Les Français sont exaspérés quand on ne réagit pas par rapport à ce qui dégrade la France."

La liste du RN conduite par Andréa Kotarac, est arrivée en troisième position de ce scrutin avec 11,4% des suffrages selon notre estimation, un score décevant dont s'est félicité ce dimanche Laurent Wauquiez "ce soir, les extrêmes ont reculé fortement dans notre région, car nous ne leur laissons aucun terrain pour prospérer. Et de la même manière, je crois dans la préférence locale, je crois dans la relocalisation de nos entreprises. Je suis convaincu qu'il faut ramener la production dans notre territoire plutôt que d'importer ce qui vient de l'extérieur."

Un appel aux Français ?

"Les Français attendent cela, ils attendent du courage, ils attendent le chemin du bon sens et ils attendent la reconstruction pour notre pays. Tout est là, nous avons en nous tous les atouts. Nous avons, nous toutes les forces pour sortir de la crise, et seul un cap clair permettra de trouver une nouvelle espérance," a conclu Laurent Wauquiez devant ses supporters.

Retrouvez la carte des résultats du deuxième tour es élections régionales en Auvergne-Rhône Alpes :