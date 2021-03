Régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes : Najat Vallaud-Belkacem croit encore à une union possible à gauche

France Bleu Isère : Najat Vallaud-Belkacem, vous vous lancez donc à l'assaut de la région et, quelque part, de Laurent Wauquiez son président sortant. Vous n'êtes pas la première à gauche, je pense notamment à Fabienne Grébert en lice pour les écologistes. On a d'ailleurs cru qu'un accord entre vous était possible jusqu'à la fin de la semaine dernière. Qu'est ce qui n'a pas marché?

Najat Vallaud-Belkacem : On ne peut pas dire que ça n'a pas marché. C'est toujours en cours. On est en train de construire cette union de la gauche. D'ailleurs quand vous regardez la liste dont je serai la tête de liste, qui s'appelle L'Alternative, elle est composée à la fois des socialistes, mais aussi des radicaux de gauche, des écologistes de Cap Écologie, de la Gauche républicaine et socialiste... Bref, c'est déjà un premier rassemblement et j'espère que dans le cours de la campagne, nous serons plus nombreux. Avec la candidate d'Europe-Écologie-Les Verts, nous sommes toujours en discussion. J'ai été une des chevilles ouvrières de ce rassemblement depuis le début. Donc pour l'instant, ça n'a pas abouti. Mais je pense qu'on va voir dans la campagne que nos convergences sur le programme l'emporteront.

Et ça peut se faire avant le premier tour vous pensez ? Ou vous prenez ce risque de partir divisés au premier tour. Parce que plus la gauche est éclatée, plus Laurent Wauquiez a de chances d'être réélu.

Bien sûr, vous avez raison et c'est bien pour ça que j'ai plaidé et œuvré depuis des mois et des mois pour que ce rassemblement se fasse le plus tôt possible. Je n'exclus pas, moi, qu'on arrive à le faire avant le premier tour. C'est vraiment une question maintenant de campagne et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai voulu me présenter devant les habitants et les électeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes : pour pouvoir commencer à leur parler du fond de ce que nous ferons pour eux et pas simplement de la répartition des postes.

Bien sûr, mais les modes de scrutin sont faits comme ça. Vous savez bien qu'ils sont incarnés et vous avez envie d'y aller peut-être aussi parce que vous avez envie d'être présidente et c'est tout à fait respectable mais Mme Grébert également. Les insoumis (Cécile Cukierman, tête de liste LFI-PCF) disent qu'ils veulent bien faire un accord mais derrière eux et surtout pas avec des anciens ministres de François Hollande. On n'en sort pas là.

Encore une fois nos portes restent ouvertes et on va continuer cette discussion entre formations de gauche. Mais le plus important, me semble-t-il, c'est vraiment d'aller à la rencontre de nos concitoyens avec des propositions et en leur demandant aussi d'écrire l'avenir de cette région avec nous. Vous voyez, par exemple, ce samedi je vais à la rencontre des habitants, des professionnels, des élus qui vivent et travaillent en montagne.

Vous allez venir en Isère. Premier déplacement ce week-end, vous serez où exactement samedi ?

Je serai en Oisans parce que je veux aller visiter des stations qui sont confrontées au changement climatique et qui veulent développer du tourisme quatre saisons, en complément de leur domaine skiable bien sûr. Je vais voir des stations qui cherchent et qui veulent trouver des solutions pour limiter au maximum l'impact écologique de l'activité ski alpin. On va, avec elles, parler de beaucoup de sujets : par exemple l'avenir des centres de vacances, l'éducation à la montagne pour les jeunes. J'y suis extrêmement sensible.

C'est une autre vision de la montagne que celle de Laurent Wauquiez. Vous voulez vous confronter là dessus? Parce que pendant son mandat, il a beaucoup aidé la montagne notamment à coups de subventions dans des stations, de canons à neige, etc... Ce qui a été critiqué par certains.

Bien sûr, et à juste titre. La réalité, c'est que, y compris dans ces montagnes, les acteurs veulent qu'on les accompagne finalement vers la transformation du tourisme de montagne pour l'adapter aux enjeux et y compris d'ailleurs pour rendre cette montagne accessible au plus grand nombre. Et vraiment, mon objectif, ça va être de les écouter, d'échanger avec eux sur leurs difficultés, sur nos propositions pour la montagne. Je viendrai d'ailleurs accompagnée de Marie-Noëlle Battistel (députée socialiste du sud Isère) et d'autres élus du territoire, qui connaissent bien ces sujets et qui, depuis des années, proposent en effet une alternative à la vision finalement anachronique de Laurent Wauquiez.

Jean-François Debat, chef de file des socialistes pendant six ans, aurait pu être la tête de liste. Il n'est pas fâché ?

Jean-François Debat est l'un de mes directeurs de campagne avec Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand. Nous travaillons ensemble très étroitement depuis des mois et des mois. Ça se passe tout simplement. Ce sont des élus de grande qualité. Je suis ravi de les compter dans mon équipe.

Est ce que vous pouvez nous donner le nom de la tête de liste en Isère ? Qui sera derrière vous puisque le scrutin régional se décline en listes départementales ? Un nom ?

Nous l'annoncerons dans les tous prochains jours.