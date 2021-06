Régionales 2021 en Centre-Val de Loire : "Nicolas Forissier va créer la surprise", assure Michel Barnier

C'est à la fois en voisin, en ami et en tant que parent que Michel Barnier, 70 ans, est venu ce mercredi à Orléans pour soutenir Nicolas Forissier, tête de liste LR-UDI aux élections régionales en Centre-Val de Loire, dont le premier tour a lieu dimanche. En voisin, car Michel Barnier possède depuis longtemps une résidence secondaire à La Ferté St Aubin, en Sologne ; en ami, car il connaît de longue date Nicolas Forissier ; en tant que parent, enfin, car son fils Nicolas Barnier figure en 10ème position sur la liste de Nicolas Forissier dans le Loiret. Entretien avec celui qui fut plusieurs fois ministre et négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, et que certains imaginent comme futur candidat à l'élection présidentielle de 2022.

Michel Barnier, vous avez entrepris un tour de France pour ces élections régionales mais cette étape à Orléans est un peu spéciale pour vous...

Bien sûr ! Je considère le Centre-Val de Loire comme ma région d'adoption, j'y réside une grand part de l'année. Je vote toujours en Savoie mais mon épouse, elle, vote à La Ferté-St-Aubin. Si je m'investis dans ces élections régionales, c'est parce que je réponds aux sollicitations : j'ai ainsi été dans le Grand Est auprès de Jean Rottner, en Auvergne-Rhônes-Alpes auprès de Laurent Wauquiez, en Bretagne auprès d'Isabelle Le Callennec. Mais c'est tout naturellement que je viens ici pour Nicolas Forissier, que je connais, au-delà de la simple amitié politique, et qui sera un président de Région solide et sincère.

Selon vous, le Centre-Val de Loire n'exploite pas suffisamment ses atouts ?

Je me garderais bien de donner des leçons. Mais ce que je sais, c'est que cette région est centrale, d'un point de vue géographique, bien sûr, mais aussi historique et économique. Sans compter son patrimoine naturel et culturel, qui est exceptionnel. Or j'observe que cela n'est pas toujours bien connu, qu'il y a sans doute un problème d'image, et donc d'attractivité. J'observe aussi que c'est la même équipe qui gère cette région depuis presque 25 ans, de manière très administrative : il y a, à l'évidence, besoin d'un nouvel élan, d'une nouvelle respiration démocratique, bref, d'une alternance. Je le sais parce que précisément, j'y habite, et ce que je sens, c'est une vraie dynamique de campagne en faveur de Nicolas Forissier : vous verrez, il va créer la surprise au premier tour !

Michel Barnier a participé, en soirée, à un meeting pour Nicolas Forissier, au Campo Santo, à Orléans © Radio France - François Guéroult

Mais il y a aussi un second tour... Quel conseil d'ami donneriez-vous à Nicolas Forissier au sujet d'une éventuelle fusion avec le centriste Marc Fesneau ?

Je lui dirais d'abord de rester lui-même. Ce sera peut-être à d'autres de prendre leur responsabilité, vous savez... Nicolas Forissier sera un président de Région solide et sincère, je le répète, mais il ne travaillera pas seul : il sera à la tête d'une équipe, sa famille politique qui est celle de la droite et du centre, et tous ceux qui voudront bien le rejoindre. Réunir les femmes et les hommes de bonne volonté, c'est toujours une nécessité, au niveau local comme au niveau national.

Le Premier Ministre Jean Castex a annoncé la fin de l'obligation de porter le masque en extérieur dès ce jeudi, juste avant le premier tour des régionales : y voyez-vous des arrière-pensées électoralistes ?

Je n'ose imaginer cela ! De telles décisions ne peuvent être prises qu'en vertu de considérations sanitaires. La crise du Covid n'est pas finie, l'exemple du Royaume-Uni qui reporte la dernière étape de son déconfinement doit inviter à la prudence. J'ai moi-même contracté le Covid, sans gravité, j'ai d'ailleurs été suivi par l'hôpital d'Orléans dont je tiens à louer le très grand professionnalisme. Mais je pense qu'il faudra tirer des leçons de cette crise sanitaire qui a été gérée avec beaucoup trop de centralisme, sans, justement, s'appuyer sur les régions et les départements.

Certains aimeraient faire des élections régionales le premier acte de l'élection présidentielle, n'est-ce pas votre cas ?

Absolument pas. Ceux qui font cela méprisent les électeurs, car tout de même, il faut le rappeler : les élections régionales sont très importantes, c'est la vie quotidienne des gens qui est en jeu, via les transports, le développement économique, le tourisme, la formation, la sécurité... Vous savez, ce qui m'a beaucoup frappé lors du Brexit, c'est cette inquiétude populaire, cette colère même parfois : répondre à cette inquiétude, à cette colère, ce n'est pas faire du populisme, c'est apporter des réponses concrètes. L'Etat doit y avoir sa part, Bruxelles aussi, mais les régions également, et c'est ce qu'a parfaitement compris Nicolas Forissier à travers son programme.

On imagine, justement, que cette tournée pour les régionales ne peut que nourrir votre réflexion pour la présidentielle ?

J'écoute beaucoup, effectivement, et certaines idées alimenteront les propositions que je pourrais faire pour l'élection présidentielle. Mais il faut respecter les temps, le temps présidentiel viendra mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler. C'est aujourd'hui le temps des élections régionales et départementales, et encore une fois, il faut respecter les électeurs. Je suis un montagnard, et je sais que pour avancer, il faut faire un pas après l'autre.