Régionales 2021 : en Centre-Val de Loire PC et PS partent ensemble dès le premier tour

Un accord a été trouvé pour une première union à gauche entre le PS et le PC, dès le premier tour, des prochaines élections régionales en Centre-Val de Loire (13 et 20 juin prochains).

Le président socialiste sortant François Bonneau fera donc ticket commun avec la cheffe de file du PC régional, également maire-adjointe de Saran dans le Loiret, Sylvie Dubois. Un choix effectué par 63% des adhérents du PC en région lors d'un vote qui s'est déroule les 11-12 et 13 mars dernier. Les militants avaient à choisir entre une alliance PC-LFI et une alliance PC-PS.

Du côté de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est publiquement étonné de ses accords passés entre communistes et socialistes dans différentes régions dont le Centre-Val de Loire mais tout en reconnaissant d'importantes convergences de programme avec LFI, Sylvie Dubois assume le choix des militants. Pour elle, les communistes ont peut-être aussi douter en raison de la longueur des négociations.

Pourtant tout semblait clair entre les deux formations alors que les négociations de fond ne sont pas terminés entre socialistes et communistes reconnaît Sylvie Dubois "Nous sommes encore en discussion sur la partie programmatique. Nous avons présenté les revendications les grands projets que nous voulons porter dans cette région." mais la tête de liste communiste souligne que les deux formations ont déjà travaillé par le passé pas lors du dernier mais sur le précédent "deux vice présidents ont fait un travail remarquable, [...] et on a travaillé en bonne entente avec la majorité".

Les communistes ont déjà des propositions concrètes : "particulièrement sur le transport, [...] sur la maîtrise et le contrôle des aides publiques aux entreprises. Trop souvent, des aides sont versées à des entreprises qui ne font pas spécialement le maintien de l'emploi local". Mais pour l'heure, les socialistes n'ont pas apporté de garantie quant à l'application de ces propositions. Mais Sylvie Dubois préfère rester optimiste "Je pense qu'on va avancer en même temps" estime-t-elle. Surtout Sylvie Dubois, appelle déjà de ses vœux à l'union la plus large possible de la gauche pour le second tour.